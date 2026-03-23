Nữ tài xế nhanh tay giải cứu bé trai mặc bỉm chạy trên đường. Ảnh: Nypost

Một bé trai mới biết đi đã may mắn được giải cứu an toàn sau khi một mình chạy ra giữa con đường đông đúc xe cộ tại thành phố San Antonio, bang Texas (Mỹ). Sự việc gây chú ý khi toàn bộ diễn biến được ghi lại qua camera hành trình của một nữ tài xế xe công nghệ, theo Nypost.

Nữ tài xế Michelle Gallegos đang điều khiển phương tiện di chuyển qua khu vực phía nam tuyến cao tốc Interstate 35 thì bất ngờ phát hiện bé trai lao ra đường. Đây là khu vực nhiều xe ô tô chạy với tốc độ cao.

"Ôi Chúa ơi, một cậu bé đang chạy ra đường lớn", cô thốt lên.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, cô nhanh chóng giảm tốc và tấp xe vào lề. "Tôi thấy một chiếc xe tải bên cạnh đang lao tới rất nhanh. Nếu tôi không dừng lại, có thể nó đã tông trúng đứa trẻ", cô kể lại.

Theo lời người phụ nữ, cậu bé dường như không nhận thức được mức độ nguy hiểm. Cô cho biết: "Đứa trẻ không hề sợ hãi, vừa nhảy chân sáo vừa chơi đùa. Bé không hiểu mình đang gặp nguy hiểm".

Ngay sau đó, khi cậu bé bước hẳn ra giữa đường, Gallegos lập tức xuống xe, tiếp cận và đưa em ra khỏi dòng xe đang lưu thông. Trong video, giọng nói của cô thể hiện rõ sự lo lắng.

Sau khi đảm bảo an toàn cho cậu bé, Gallegos đưa xe đến bãi đỗ gần khu căn hộ Seven Pines và gọi cảnh sát. Cô cho biết đứa trẻ khi đó trong tình trạng khá nhếch nhác, tã ướt sũng, có thể đã rời nhà một thời gian.

Cảnh sát sau đó xác nhận đứa bé sống cùng gia đình tại khu căn hộ Seven Pines. Khi đoàn tụ, bố mẹ em bé chia sẻ rằng họ vì bận giải quyết công việc mà để lạc con.

Chia sẻ về vụ việc, Gallegos nói: "Tôi thật sự biết ơn vì hôm đó đã nhìn thấy đứa trẻ và kịp thời dừng lại. Tôi hy vọng bất kỳ ai ở tình huống đó cũng hành động như vậy".