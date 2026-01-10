Theo thông tin từ Sohu, sự việc xảy ra tại thành phố Thiệu Dương (Trung Quốc). Ba người tham gia cứu nạn là nhân viên của chi nhánh Bưu chính Trung Quốc tại huyện Tân Thiệu.

Video cho thấy, khi phát hiện có người bị cuốn vào gầm xe tải phía trước, xe phía sau lập tức tăng tốc và liên tục hô hoán, cố gắng thu hút sự chú ý của tài xế xe tải. Toàn bộ quá trình từ lúc theo sát, truy đuổi đến khi chặn được xe và giải cứu người dân chỉ kéo dài hơn 1 phút.

Chị Dương hô hoán chặn xe cứu người. Ảnh: Sohu

Chị Dương, 1 trong 3 người cứu hộ, cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 7/1. Khi chị cùng 2 đồng nghiệp đang đi ngoài đường thì phát hiện một chiếc xe điện va chạm với xe tải lớn.

Sau cú va chạm, người điều khiển xe điện là ông lão khoảng 70 tuổi ngã văng, bị cuốn vào gầm xe tải rồi bị kéo lê. Ba người lập tức lái xe tăng tốc truy đuổi, hô hoán và cuối cùng đã chặn được xe tải, cứu người thành công, kịp thời đưa tới bệnh viện.

Tài xế va chạm với xe điện vô cùng sợ hãi, liên tục nói lời xin lỗi và cảm ơn.

3 nhân viên được ca ngợi và trao bằng khen. Ảnh: Sohu

Ông Tôn, lãnh đạo của chi nhánh Bưu chính Trung Quốc tại huyện Tân Thiệu, cho biết, nạn nhân bị cuốn vào gầm xe đang được điều trị tại bệnh viện với tình trạng tương đối ổn định, chỉ bị vài vết trầy xước, không nguy hiểm tính mạng.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết, công ty sẽ tiến hành biểu dương và khen thưởng 3 nhân viên đã tham gia cứu người.