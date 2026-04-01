Theo chia sẻ của Gabrielle Yates (bang Virginia) trên mạng xã hội TikTok, vụ cháy khiến chiếc SUV bị “nướng như gà tây dịp Lễ Tạ ơn”.

Yates cho biết nguyên nhân có thể đến từ một chiếc quạt cầm tay của Ryobi đang được sạc trong xe. “Đây là những gì còn lại của chiếc quạt đã gây ra mọi chuyện”, cô nói, đồng thời mong hãng có thể hỗ trợ phần nào thiệt hại.

Không chỉ chiếc xe bị phá hủy, vụ cháy còn lan sang nhà riêng và thiêu rụi nhiều thiết bị phục vụ hoạt động cứu hộ động vật của cô, bao gồm chuồng chó và các vật dụng chuyên dụng. Theo Yates, tổng thiệt hại lên tới hàng nghìn USD chỉ trong vài phút.

Sạc pin quạt cầm tay trong xe Jeep, người phụ nữ chứng kiến ô tô cháy rụi.

Giải thích thêm, cô cho biết chiếc quạt vốn được cô dùng để lưu thông không khí trong khoang xe sau khi chở chó, đặc biệt trong những chuyến đi khiến nội thất bị ám mùi. Tuy nhiên, việc sạc pin quạt trong xe đóng kín đã làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng đây là tình huống dễ gặp, bởi các thiết bị dùng pin như quạt, dụng cụ cầm tay thường xuyên bị “bỏ quên” trong xe, nơi nhiệt độ có thể tăng cao nhanh chóng.

Bên cạnh đó, cũng có tranh luận về nguyên nhân thực sự của vụ cháy, khi một số người đặt nghi vấn liệu chiếc xe có gặp lỗi kỹ thuật hay không.

Dù nguyên nhân cuối cùng chưa được xác nhận, vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen để thiết bị dùng pin trong ô tô, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ thay đổi lớn.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên tránh để pin các thiết bị điện tử dưới ánh nắng trực tiếp, không đặt trong khoang kín dễ tích nhiệt, đồng thời kiểm tra nhiệt độ pin trước khi rời xe. Những thao tác đơn giản này có thể giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc.

Theo Motor1

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại ý kiến bên dưới bình luận. Mời bạn đọc gửi bài cộng tác về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!