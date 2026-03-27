Một chiếc Hyundai Palisade đời 2022 bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng khi động cơ bốc khói dày đặc, buộc chủ xe phải đưa gấp vào xưởng sửa chữa của J&S Mechanics (tại Mỹ).

Theo chia sẻ từ nhân viên kỹ thuật, chiếc SUV này rơi vào tình trạng quá nhiệt, khói bốc lên khắp khoang máy khiến chủ xe hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, thợ sửa xe nhanh chóng phát hiện nguyên nhân lại đến từ một lỗi rất cơ bản: xe hoàn toàn không còn nước làm mát. “Không còn một giọt nào, thậm chí đường ống còn bị hỏng”, kỹ thuật viên cho biết.

Đưa xe bốc khói đi sửa, tài xế Hyundai “ngã ngửa” vì lỗi đến từ sai lầm rất nhỏ

Giải pháp xử lý khá đơn giản. Thợ chỉ cần thay một đoạn ống nối (fitting hose), gia cố bằng keo chuyên dụng, sau đó bổ sung lại nước làm mát. Toàn bộ quá trình sửa chữa diễn ra trong khoảng chưa đầy một giờ.

May mắn, chiếc xe không bị hư hỏng nghiêm trọng và có thể tiếp tục vận hành bình thường sau khi khắc phục.

Câu chuyện trên cho thấy một thực tế phổ biến: nhiều tài xế bỏ qua các bước bảo dưỡng cơ bản, đặc biệt là kiểm tra dung dịch làm mát.

Theo khuyến nghị từ Kelley Blue Book, người dùng nên kiểm tra các chất lỏng quan trọng như dầu máy, nước rửa kính và nước làm mát định kỳ hàng tháng. Ngoài ra, hệ thống ống dẫn và dây đai cũng cần được kiểm tra mỗi vài tháng để phát hiện sớm rò rỉ hoặc hư hỏng.

Việc thiếu nước làm mát có thể khiến động cơ quá nhiệt, gây ra hiện tượng bốc khói, thậm chí dẫn tới hỏng hóc nặng nếu không xử lý kịp thời.

Không chỉ gây tốn kém chi phí sửa chữa, việc lơ là bảo dưỡng còn có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của xe. Trong nhiều trường hợp, nếu nguyên nhân sự cố đến từ việc người dùng không kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, hãng xe có thể từ chối bảo hành.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng nên lưu giữ đầy đủ lịch sử bảo dưỡng để làm cơ sở khi cần yêu cầu bảo hành.

Theo Motor1

