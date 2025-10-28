Từng là thủ khoa kỳ thi đại học quốc gia (gaokao) ở Phúc Điền, tỉnh Phúc Kiến, tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học Bắc Kinh và làm việc trong lĩnh vực tài chính ở Hong Kong (Trung Quốc), nhưng ở tuổi 30, Trịnh Song Di (Zeng Shuangyi) đã quyết định rẽ hướng, bỏ công việc được nhiều người mơ ước để trở thành diễn viên.

Cô nói, mình lựa chọn “cuộc sống tự do tự tại” thay vì mức lương cao và sự ổn định nơi công sở.

Thủ khoa bỏ phố tài chính để tìm ý nghĩa cuộc sống

Trịnh Song Di từng được công chúng Trung Quốc biết đến khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Sáng tạo doanh 2020 (Produce Camp 2020). Cô gây chú ý vì là thí sinh duy nhất trong số 101 người không thuộc công ty quản lý nghệ sĩ, đồng thời là cựu sinh viên của một trong những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc.

Hình ảnh Trịnh Song Di trong chương trình tìm kiếm tài năng Produce Camp 2020. Ảnh: Min News

Thời điểm đó, trong thử thách biểu diễn bài hát chủ đề, cô tình nguyện chuyển từ “lớp 3 ngày” sang “lớp 1 ngày” - tức phải học hát và vũ đạo mới chỉ trong 24 giờ, ngủ chưa đầy 3 giờ mỗi đêm. Dù nỗ lực hết sức, cô vẫn chỉ xếp hạng 75 và bị loại ở vòng hai. “Đó là điểm thấp nhất cuộc đời tôi. Nhưng ít nhất, tôi đã dám thử”, cô nói.

Sinh năm 1995, Song Di nổi tiếng từ năm 2013 khi trở thành thủ khoa kỳ thi gaokao ở quê nhà Phúc Điền, tỉnh Phúc Kiến. Thành tích này giúp cô được nhận vào Viện Nguyên Bồi (Yuanpei College) thuộc Đại học Bắc Kinh - nơi sinh viên được tự do chọn ngành học yêu thích. Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế, cô đến Hong Kong làm việc cho một công ty tài chính.

Dù nhiều người cho rằng đó là “công việc vàng” với mức thu nhập đáng mơ ước, Song Di lại mô tả đó là “quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời”. Cô nhận ra chỉ khi được sống với đam mê, cụ thể là diễn xuất, bản thân mới thực sự thấy có ý nghĩa.

Bỏ mác "sinh viên trường danh giá", thực hiện lại ước mơ thủa thơ bé

Đam mê nghệ thuật của Song Di nhen nhóm từ năm 5 tuổi, khi cô xúc động mạnh với một nhân vật nữ trong phim truyền hình. Thuở nhỏ, cô từng học múa, song mẹ cô đã từ chối lời khuyên của giáo viên rằng nên cho con theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Bà muốn con mình tập trung cho học tập.

Cư dân mạng so sánh bức ảnh của Song Di lúc cô còn nhỏ và khi đã trưởng thành. Ảnh: Min News

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), sau khi rẽ hướng sang diễn xuất, cuộc sống của cô thay đổi đáng kể: Từ căn hộ riêng ở trung tâm Bắc Kinh chuyển về ở ghép tại ngoại ô, đi tàu điện thay vì taxi, hiếm khi mua quần áo đắt tiền. Tuy nhiên, Song Di cho biết cô thấy thanh thản: “Tôi biết mình muốn gì và điều tệ nhất có thể xảy ra là gì. Dù con đường này khó khăn, tôi vẫn muốn tự đi trên đôi chân của mình”.

Những ngày đầu đi thử vai ở Bắc Kinh, Song Di thường để trống phần “trường tốt nghiệp” trên hồ sơ. Cô lo rằng bằng cấp danh giá sẽ khiến người khác nghĩ cô không hợp với nghề.

“Sinh viên Bắc Kinh thì đóng được vai gì? Học bá à?”, một đạo diễn từng buông lời mỉa mai.

Với nhiều người Trung Quốc, Đại học Bắc Kinh là biểu tượng của trí thức - nơi đào tạo những người sẽ làm công việc danh giá, ổn định, chứ không phải nơi sản sinh diễn viên, một nghề bị cho là bấp bênh và nhiều thị phi.

Theo Min News, giờ đây, cô không còn né tránh việc mình là cử nhân Đại học Bắc Kinh. Cô coi đó là một phần bản sắc, nhưng không phải chiếc nhãn để tự giới hạn.

Không để tấm bằng trở thành chiếc khuôn

Hiện Trịnh Song Di có khoảng 260.000 người theo dõi trên mạng xã hội và từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Dưới lớp da 2 (Under the Skin 2, 2024) và Dòng sông rực cháy (The Burning River, 2020).

Cô chia sẻ, mục tiêu của mình là tạo dựng những vai diễn tiêu biểu để khẳng định năng lực thật sự, thoát khỏi “cái mác sinh viên Bắc Kinh”.

Bình luận về câu chuyện của cô, một cư dân mạng viết: “Mỗi người đều có quyền thử sức với nhiều vai trò khác nhau trong đời. Là cử nhân Đại học Bắc Kinh, dù danh giá đến đâu, cũng chỉ là một vai diễn mà thôi”.

Bản thân Song Di chia sẻ, mỗi lần gặp lại bạn học cũ từ Đại học Bắc Kinh, cô lại có cảm giác đặc biệt. Nhiều người trong số họ đã trở thành giám đốc, doanh nhân, sống ổn định, dư giả. Nhưng một số nói rằng cuộc sống của họ cũng giống như “thành phố bị vây hãm”: Người ngoài nhìn vào tưởng lý tưởng, nhưng bên trong lại đầy áp lực. Một số bạn bè thậm chí bày tỏ sự ghen tị với Song Di khi cô dám sống tự do dù phải đối mặt với nhiều bấp bênh.