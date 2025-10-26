Tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chia sẻ ngay sau trận chung kết: (Clip: Thanh Hùng)

Xuyên suốt trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh lớp 12 Sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) gây ấn tượng khi luôn thể hiện sự chắc chắn và quyết đoán trong mỗi câu trả lời. Không chỉ vậy, nam sinh còn chiếm thiện cảm của mọi người bởi sự thân thiện và thường xuyên biểu cảm và thể hiện động tác “thả tim”.

Bảo Khánh cho thấy khả năng và hiểu biết chung của mình ngay ở phần thi Khởi động với việc là thí sinh trả lời được nhiều nhất số câu hỏi dành riêng cho mỗi thí sinh (5/6 câu). Kết thúc phần thi Khởi động, Bảo Khánh tạm vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 65 điểm. Dù bị bạn chơi Thanh Tùng tạm giành vị trí dẫn đầu ở 2 phần thi sau đó, nhưng Bảo Khánh luôn bám đuổi ở vị trí thứ hai. Song, với lượt chơi có thể nói vô cùng hoàn hảo ở phần thi Về đích khi trả lời đúng cả 3 câu hỏi, Bảo Khánh đã trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Kết quả này cũng giúp Hà Nội trở thành địa phương có 2 quán quân Olympia sau đúng 15 năm (người đầu tiên của Hà Nội làm được điều này là Phan Minh Đức, Quán quân năm thứ 10 - cũng là một cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Trước đó, với những ai theo dõi sát, Bảo Khánh đã chứng minh bản lĩnh và tinh thần nỗ lực không ngừng khi bước vào trận chung kết sau khi vượt qua trận thi quý khốc liệt và cạnh tranh nhất với sự tham gia của 5 thí sinh (không phải 4 thí sinh như thường lệ, xuất phát từ một sự cố của chương trình ở cuộc thi tháng trước đó).

Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa trở thành tân quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm 2025. Ảnh: Thạch Thảo.

Chia sẻ với VietNamNet ngay sau cuộc thi, Bảo Khánh cho hay em cảm thấy rất vui và cũng rất tự hào. Bởi năm nay cũng là dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. “Đây là một trận đấu rất trọn vẹn và em đã thể hiện được hết năng lực của bản thân và giành được vòng nguyệt quế. Em đã chơi hết sức và không có gì phải tiếc nuối”, Bảo Khánh nói.

Nam sinh cho hay, ở trận chung kết năm, phần thi Về đích ấn tượng nhất với bản thân. “Phần thi Về đích đã giúp em vươn lên vị trí dẫn đầu và từ đó em giữ vững vị trí đó và giành chiến thắng. Em nghĩ rằng chiến thắng này không chỉ dành riêng cho em mà còn dành cho tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ em trong suốt chặng đường vừa qua”, Bảo Khánh nói.

Nam sinh cho rằng gia đình và người thân có vai trò quan trọng với thành tích ngày hôm nay em đạt được. “Với Olympia, gia đình luôn tạo mọi điều kiện cho em học tập và trải nghiệm, đến những địa điểm khác nhau để tìm hiểu thêm về văn hóa xã hội, củng cố kiến thức”, Khánh nói.

Nam sinh Hà Nội cho biết, từ nhỏ, em đã cùng bà nội và bà ngoại theo dõi gần như đầy đủ các tập của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Cả hai bà đều là khán giả trung thành của chương trình, hiếm khi bỏ sót buổi trưa phát sóng nào. Khi ấy, Khánh đã nhen nhóm ước mơ được một ngày đứng trên sân khấu Olympia.

“Từ bé, em đã cố gắng tưởng tượng mình đứng ở vị trí thí sinh và trả lời các câu hỏi để rèn luyện phản xạ. Khi vào lớp 10, em đăng ký tham gia cuộc thi Olympia cấp trường do Câu lạc bộ OlympiAms tổ chức để rèn luyện và học hỏi. Cứ thế, em luyện thi đấu cùng các bạn có chung niềm đam mê để trau dồi kiến thức, kỹ năng và nâng cao phản xạ”, Khánh kể.

Nam sinh cho hay, em cũng thường xuyên luyện tập các trận đấu mô phỏng hay sân chơi tương tự Đường lên đỉnh Olympia. Theo Khánh, sự phát triển hiện nay của công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội... đã giúp các trận đấu “Olympia online” được tổ chức và diễn ra rất dễ dàng. “Chính vì vậy, em có cơ hội thử sức với các bạn trên cả nước, qua đó rèn luyện, học tập và cùng giúp nhau phát triển”, Bảo Khánh nói.

Nói về việc học, Khánh cho hay không có bí quyết đặc biệt, nhưng tự thấy mình là người đam mê đọc sách, ham tìm hiểu kiến thức trên Internet. Nam sinh cho rằng hiện nay với sự hỗ trợ của AI, việc học tập và tổng hợp kiến thức trở nên đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn.

Bảo Khánh cùng cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Thu Hà (bìa trái) và Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Thạch Thảo.

Cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sinh nhận xét Bảo Khánh là một học sinh thông minh, ham học hỏi, hiểu biết rộng và đam mê đọc sách. “Khánh học giỏi đều các môn, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhiều năm liền”, cô Hà nói.

Nam sinh sở hữu bảng thành tích đáng nể như: Giải Nhất kỳ thi học sinh cấp thành phố các môn khoa học năm học 2022-2023; Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh học các năm học 2023-2024 và 2024-2025; Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Khoa học tự nhiên 2025…

Ở lớp, các bạn ấn tượng về Bảo Khánh ở sự dễ gần, khả năng dẫn dắt câu chuyện, làm MC. Ngoài ra, em cũng thích ca hát trong các chương trình văn nghệ ở lớp. Nam sinh có đam mê với những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Những lúc rảnh rỗi, Khánh thích đọc sách, chơi cờ vua, đi tham quan các địa điểm văn hóa như bảo tàng hay đi xem kịch.

“Sở thích của em là đọc các tiểu thuyết văn học. Em cũng mê nấu ăn, nhất là những món ăn Việt Nam”, nam sinh chia sẻ.

Khánh cũng học thêm lập trình để bổ trợ cho tư duy logic. Em nhận được sự hỗ trợ từ bố - một lập trình viên đam mê công nghệ với hơn 30 năm kinh nghiệm.

Với chiến thắng ngày hôm nay ở Olympia, Bảo Khánh muốn chia sẻ tới các bạn trẻ hãy tin tưởng vào chính mình, giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với tri thức và theo đuổi đam mê tới cùng. “Nếu các bạn theo đuổi ước mơ từng ngày, thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ có thể thực hiện được”.

Bảo Khánh cho hay, sau trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, em vẫn đang suy nghĩ và cân nhắc trước các cơ hội. “Em muốn cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. Việc gần nhất em sẽ đi ăn liên hoan một bữa với gia đình, người thân”, nam sinh nói.