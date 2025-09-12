Sáng nay, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông chủ trì hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Y Thông trao quyết định bổ nhiệm cho Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Thị Hải Yến

Ngày 11/9, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã ký Quyết định số 641 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải Yến, chuyên viên chính Vụ Quan hệ quốc tế - Văn phòng Quốc hội, giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiệm vụ hợp tác quốc tế của Bộ ngày càng nhiều, đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo của Vụ Hợp tác quốc tế phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng làm việc cùng với tinh thần nhiệt huyết và sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan”.

Thứ trưởng Y Thông phát biểu giao nhiệm vụ Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng đề nghị Phó vụ trưởng Nguyễn Thị Hải Yến phát huy năng lực, kinh nghiệm hiện có, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, xứng đáng với sự tin tưởng của tập thể lãnh đạo Bộ; chủ động tham mưu đề xuất nâng cao chất lượng công tác hợp tác quốc tế, góp phần mở rộng quan hệ quốc tế của Bộ; đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, cùng tập thể Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó vụ trưởng Nguyễn Thị Hải Yến bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ trưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Phó vụ trưởng Nguyễn Thị Hải Yến cam kết sẽ luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao

“Với kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng tích lũy được, tôi sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, cùng tập thể lãnh đạo và công chức Vụ Hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao”, bà Yến cam kết.