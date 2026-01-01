Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một hot TikToker lái xe tải. Trong quá trình di chuyển, chị này đã dừng xe giữa đường để tranh luận với một tài xế đi chiều ngược lại về việc nháy đèn.

"Anh nháy đèn làm gì đây? Anh thích nháy, em mời anh lên trên mạng thôi", nữ tài xế nói trên clip.

Tài khoản TikTok của người phụ nữ trên có hơn 660.000 lượt theo dõi cùng khoảng 13,8 triệu lượt thích. Chị thường xuyên đăng tải những video lái xe tải, xe container trên các cung đường.

Khoảnh khắc chặn đầu xe của nữ tài xế xe hạng nặng gây tranh cãi. Ảnh chụp màn hình

Nhận chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc, xác minh vụ việc trên.

Cảnh sát xác định vào 22h ngày 29/12/2025, chị N.T.M.H. (SN 1999, trú tại Trung Hội, Thái Nguyên) lái xe tải biển số 20C-237.XX vi phạm lỗi dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường. Sự việc xảy ra tại tuyến đường ở xã Ngàn Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị N.T.M.H. vào chiều 31/12/2025.

Theo đại diện Cục CSGT, quá trình tham gia giao thông, nhường nhịn nhau là một nét đẹp văn hóa. Đừng thay một lỗi nhỏ của người khác bằng một hành vi vi phạm pháp luật của chính mình.

Vị đại diện Cục CSGT cho biết, trong trường hợp này, nếu chị N.T.M.H. tiếp tục thiếu kiềm chế sẽ dễ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật phức tạp hơn như: cản trở giao thông đường bộ; gây rối trật tự công cộng…