Chương trình Vợ chồng son số mới nhất kể câu chuyện tình yêu của Huỳnh Đức Khải (27 tuổi, kỹ sư phần mềm tại TPHCM) và Phạm Phương Quỳnh (27 tuổi, nhân viên truyền thông). Cặp đôi đã có 12 năm bên nhau, từ những ngày còn yêu đến khi về chung một nhà.

Đức Khải và Phương Quỳnh học chung lớp từ năm lớp 10 nhưng đến cuối lớp 11 mới bắt đầu chú ý đến nhau. Trong một lần làm việc nhóm, Khải đến nhà Quỳnh làm mô hình. Sau thời gian dài học chung lớp, ngồi cùng dãy nhưng gần như không trò chuyện, cuộc gặp này trở thành cơ hội để cả hai bắt đầu quan tâm đến nhau.

Vợ chồng Phương Quỳnh trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Khải vì cảm mến Quỳnh nên kiếm cớ nhắn tin hỏi bài vở để được trò chuyện với cô. Qua những câu chuyện phiếm, họ nhận ra mình “có cùng tần số”, chỉ cần một chút gợi mở là có thể hiểu người kia đang nghĩ gì.

“Bẵng đi một thời gian, đến kỳ thi học sinh giỏi lớp 12, bạn ấy im lặng, không nhắn tin cho tôi nữa. Tôi thấy lạ nhưng vì chưa là gì của nhau nên không hỏi thêm”, Quỳnh kể.

Sau khi kỳ thi kết thúc, Khải mới nhắn tin lại cho Quỳnh và giải thích, thời gian vừa rồi anh muốn tập trung cho kỳ thi nên không nhắn tin. Kể từ lúc này, cả hai thể hiện rõ tình cảm của mình, từ cách xưng hô cho đến cách trò chuyện đều thay đổi. Quỳnh nhận ra, dường như mình có cảm xúc đặc biệt với cậu bạn cùng lớp.

Phương Quỳnh rung động trước tình cảm chân thành của cậu bạn cùng lớp. Ảnh cắt từ clip

Bước ngoặt tình cảm của họ đến vào ngày cùng nhau tham gia buổi dạ hội của lớp. Tối đó, trên tầng 3 của trường, Khải đứng đối diện Quỳnh, nói “cho tui mượn tay đi”. Quỳnh dù tò mò, hồi hộp nhưng vẫn đưa tay ra cho Khải nắm.

Giây phút đó, anh chàng tỏ tình bằng 3 tiếng: “Tin anh nha!”. Chỉ vỏn vẹn 3 tiếng đó, anh đã chinh phục được cô bạn cùng lớp mình cảm mến bấy lâu.

“Tôi là người kiệm lời. Nhà của Quỳnh thì hơi khó, lúc quen nhau, cô ấy luôn sợ bị gia đình phát hiện, ngăn cản. Hôm chính thức công khai mối quan hệ, tôi biết Quỳnh rất lo lắng nên muốn tỏ tình bằng câu nói đó để trấn an cô ấy và chốt rằng, mối quan hệ này đã bước sang giai đoạn mới”, Khải chia sẻ.

Vào đại học, cặp đôi học xa nhau nên chỉ có thể gặp nhau vào mỗi cuối tuần. Sau đó không lâu, Khải nhận được học bổng du học tại Đức, tình yêu của họ bước vào giai đoạn đầy thử thách bởi khoảng cách địa lý.

“Khi hay tin mình nhận được học bổng, tôi vui nhưng cũng lo lắng cho cảm xúc của Quỳnh. Khoảnh khắc chia tay để tôi đi Đức rất khó khăn, hai đứa đều xúc động.

Quãng thời gian sau đó, vì lệch múi giờ nên việc liên lạc giữa hai người cũng gặp nhiều trắc trở”, Khải nói.

Khải tìm mọi cách níu kéo khi bạn gái quyết định chia tay. Ảnh cắt từ clip

Quỳnh chia sẻ, 3 tháng đầu kể từ ngày Khải đi Đức, cô khóc triền miên. Họ xung đột, giận hờn tuy nhiên chưa từng nói câu chia tay bởi cả hai đều trân trọng mối quan hệ này. Sau đó, khi đã quen hơn với nhịp sống mới, họ cân bằng cảm xúc và học cách thấu hiểu nhau.

Năm 2021 Khải về nước. Khi đó, Quỳnh muốn cả hai cùng đi làm để có chi phí trang trải cuộc sống, còn Khải muốn dành thời gian học tiếp để nâng cao chuyên môn. Vì xung đột này, họ chia tay suốt 2 tháng.

Khải tìm mọi cách để quay lại, thậm chí đến tận nhà tặng quà nhưng vẫn bị từ chối. Cho đến một lần, biết Quỳnh đang đi du lịch Đà Lạt với bạn, Khải tìm đến tận nơi để được gặp cô. Lần này, Khải đã thành công níu kéo tình cảm với Quỳnh.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2024 khi tình yêu đã chín muồi. Bên nhau nhiều năm, họ đã hiểu rõ tính cách, quan điểm sống của bạn đời, nhờ vậy hôn nhân khá suôn sẻ. Trải qua nhiều thăng trầm mới có hạnh phúc trọn vẹn như hiện tại, cả hai đều trân trọng người mình thương yêu.