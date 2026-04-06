1. Tỉnh nào có giá sinh hoạt rẻ nhất Việt Nam?
Vĩnh Long
0%
- Gia Lai0%
- Cà Mau0%Chính xác
Theo số liệu mới nhất (2025-2026) từ Cục Thống kê, tỉnh có chi phí sinh hoạt (chỉ số SCOLI) rẻ nhất cả nước hiện nay là Vĩnh Long. Mức giá sinh hoạt chỉ bằng khoảng 91,47% so với Hà Nội (được lấy làm mốc 100%). Nhờ lợi thế nông nghiệp, nguồn cung lương thực - thực phẩm dồi dào và nhu cầu tiêu dùng không cao, nhiều nhóm hàng thiết yếu tại Vĩnh Long giữ mức giá thấp, kéo mặt bằng giá chung xuống.
2. Tỉnh/thành nào có mức giá đắt đỏ nhất cả nước?
Hà Nội
0%
- TPHCM0%
- Quảng Ninh0%Chính xác
Theo Cục Thống kê, trong số 34 tỉnh, thành, Hà Nội tiếp tục là địa phương có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất năm 2025. Xếp thứ hai là Quảng Ninh với chỉ số SCOLI bằng 98,56% so với Hà Nội.
Là trung tâm kinh tế tổng hợp, đặc biệt phát triển mạnh du lịch với Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh có nhu cầu tiêu dùng cao, kéo theo mặt bằng giá tăng. Tuy vậy, nhờ nguồn cung ổn định và chi phí vận chuyển hợp lý, giá sinh hoạt tại đây vẫn thấp hơn Hà Nội.
So với Hà Nội, một số nhóm hàng ở Quảng Ninh có giá thấp hơn như may mặc (89,62%), văn hóa - du lịch (93,93%), giao thông (95,11%). Ngược lại, các nhóm như y tế (106,96%), nhà ở - điện nước (104,61%) và đồ uống, thuốc lá (103,83%) lại cao hơn.
3. TPHCM đứng thứ mấy cả nước về mức giá sinh hoạt?
Thứ 3
0%
- Thứ 40%
- Thứ 50%Chính xác
Theo Cục Thống kê, TPHCM đứng thứ tư về chi phí sinh hoạt năm 2025, với chỉ số SCOLI đạt 97,96% so với Hà Nội.
Dù là trung tâm kinh tế lớn, đô thị hóa nhanh và nhu cầu tiêu dùng cao, mặt bằng giá tại TPHCM vẫn thấp hơn Hà Nội nhờ nguồn cung dồi dào, hệ thống phân phối hiện đại và mức độ cạnh tranh cao.
Một số nhóm hàng có giá thấp hơn Hà Nội gồm: Đồ dùng gia đình (93,66%), may mặc (94,33%) và nhà ở - điện nước (97,23%).
4. Tỉnh nào có mức giá sinh hoạt rẻ thứ hai tại Việt Nam?
Vĩnh Long
0%
- Gia Lai0%
- Cà Mau0%
- Phú Thọ0%Chính xác
Theo Cục Thống kê, Gia Lai là địa phương có chi phí sinh hoạt thấp thứ hai cả nước năm 2025, với chỉ số SCOLI bằng 92,62%. Kinh tế tỉnh này chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thị trường nhỏ và mức độ đô thị hóa chưa cao khiến nhu cầu tiêu dùng hạn chế, góp phần duy trì giá thấp.
Một số địa phương khác cũng có mức giá thấp gồm: Cà Mau (92,97%), Quảng Trị (92,99%), Tây Ninh (93,51%), Hà Tĩnh (93,75%), An Giang (93,93%), Cao Bằng (94,54%) và Đồng Tháp (94,95%).
Nhìn chung, các địa phương có SCOLI thấp đều nhờ giá rẻ ở các nhóm hàng thiết yếu như lương thực - thực phẩm, ăn uống, may mặc, nhà ở, đồ dùng gia đình, giao thông, viễn thông, giáo dục và giải trí.
5. Vùng nào có giá sinh hoạt thấp nhất cả nước?
Đồng bằng Sông Cửu Long
0%
- Vùng Trung du và miền núi phía Bắc0%
- Vùng Bắc Trung Bộ0%Chính xác
Theo Cục Thống kê, năm 2025, lấy Đồng bằng sông Hồng làm mốc (SCOLI=100), tất cả các vùng còn lại đều có chi phí sinh hoạt thấp hơn.
Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực rẻ nhất với chỉ số SCOLI bằng 95,11%. Nhờ lợi thế nông nghiệp, thủy sản và nguồn cung lương thực - thực phẩm dồi dào, cùng mức độ đô thị hóa thấp, mặt bằng giá tại đây duy trì ở mức thấp.
So với Đồng bằng sông Hồng, toàn bộ 11 nhóm hàng tại khu vực này đều rẻ hơn, trong đó thấp nhất là bưu chính - viễn thông (86,7%), ăn uống (91,26%), may mặc (94,45%) và văn hóa - du lịch (94,87%). Các nhóm còn lại như y tế, giáo dục, nhà ở, giao thông… cũng đều thấp hơn, dao động 97-99%.
