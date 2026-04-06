Chính xác

Theo Cục Thống kê, trong số 34 tỉnh, thành, Hà Nội tiếp tục là địa phương có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất năm 2025. Xếp thứ hai là Quảng Ninh với chỉ số SCOLI bằng 98,56% so với Hà Nội.

Là trung tâm kinh tế tổng hợp, đặc biệt phát triển mạnh du lịch với Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh có nhu cầu tiêu dùng cao, kéo theo mặt bằng giá tăng. Tuy vậy, nhờ nguồn cung ổn định và chi phí vận chuyển hợp lý, giá sinh hoạt tại đây vẫn thấp hơn Hà Nội.

So với Hà Nội, một số nhóm hàng ở Quảng Ninh có giá thấp hơn như may mặc (89,62%), văn hóa - du lịch (93,93%), giao thông (95,11%). Ngược lại, các nhóm như y tế (106,96%), nhà ở - điện nước (104,61%) và đồ uống, thuốc lá (103,83%) lại cao hơn.