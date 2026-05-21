Thanh Hóa:

Sáng 21/5, UBND xã Cẩm Tú cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng tại khu vực mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 20/5, tại khu vực chân núi của mỏ khai thác đá có 3 người đang làm việc thì bất ngờ đất, đá từ trên núi sạt lở xuống. Hậu quả, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người bị vùi lấp.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: CTV

Các nạn nhân được xác định gồm: ông Lò Văn T. (SN 1986) đã tử vong, hai người bị vùi lấp là ông Lò Văn Quý (SN 1989) và ông Nguyễn Văn Ngay (SN 1988); cùng trú tại tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: CTV

Cơ quan chức năng đã huy động tối đa nhân lực như lực lượng PCCC&CNCH, quân sự… cùng nhiều phương tiện, máy móc chuyên dụng để khẩn trương tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm hai người mất tích.