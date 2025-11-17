Hiện trường xảy ra tai nạn trên đèo Khánh Lê qua tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: X.N

Sáng 17/11, UBND tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin liên quan vụ sạt lở núi trên quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê, khiến ô tô khách bị đất đá đè, làm 6 người chết và hàng chục người bị thương.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra khu vực xảy ra tai nạn. Theo ông Hà, trên quốc lộ 27 mưa lớn, nước đổ về mạnh và có nhiều điểm sạt lở, nên lực lượng chức năng phải đi tuyến đường băng qua núi khoảng 3km để tiếp cận hiện trường. Đồng thời, địa phương cũng phối hợp với tỉnh Lâm Đồng để ứng cứu, khắc phục sự cố.

Ô tô khách biến dạng, 6 người tử vong sau tai nạn. Ảnh: X.N

Trước đó, 16/11, ô tô khách Phương Trang (biển số TPHCM) chở 32 người đi trên quốc lộ 27C hướng từ Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về tỉnh Khánh Hòa, để tiếp tục ra tỉnh Quảng Ngãi. Khi chạy đến địa phận xã Khánh Vĩnh trời mưa, đèo Khánh Lê xảy ra sạt lở.

Lúc này, đá tảng lớn và đất cát từ trên núi đổ xuống ô tô khách. Lượng lớn đất đá làm phần cabin ô tô tách rời. Thân xe bị đá từ trên cao làm biến dạng, vỡ kính. Nhiều người mắc kẹt trong xe.

Lực lượng chức năng cứu người ra khỏi ô tô khách. Ảnh: X.N

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thời điểm ô tô khách gặp nạn trên đèo có mưa lớn, điểm sạt lở nằm giữa Km43 và Km47 khiến phương tiện, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Lực lượng chức năng phải đi bộ men rừng, tiếp cận rất khó khăn. Đến khoảng 0h ngày 17/11, lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường.

Hiện trạng đèo Khánh Lê sáng 17/11. Ảnh: X.N

Còn theo UBND tỉnh Khánh Hòa, vụ tai nạn khiến 6 người (3 nam, 3 nữ) tử vong. Trong đó, 4 thi thể đã được chuyển đến nhà xác bệnh viện. Đến thời điểm hiện tại, 2 thi thể còn mắc kẹt trong xe, bị các khối đá lớn đè lên nên chưa thể đưa ra.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho hay, ngoài các nạn nhân tử vong, sự cố sạt lở còn khiến 7 người bị trầy xước nhẹ (được công ty Phương Trang đưa về), 19 người bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị. Trong số này, có 3 người bị thương nặng đã được phẫu thuật; 16 người khác bị thương vùng đầu, gãy xương chân tay, bàn chân, đa chấn thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.