Nước đổ trong cốp, chủ xe điện choáng với hóa đơn sửa bằng giá chiếc Corolla cũ.

Chủ xe, tài khoản Reddit u/raging_onyx, cho biết anh thuê một chiếc ô tô điện Lucid Air. Trên đường, xe đi qua một ổ gà khiến bình nước trong cốp bị đổ. Ngay sau đó, bảng táp-lô sáng rực, hàng loạt đèn cảnh báo bật lên, xe chuyển sang chế độ “limp mode”, hệ thống phanh tái tạo vô hiệu và màn hình yêu cầu tài xế tấp vào lề.

Khi tìm được chỗ dừng trong khu dân cư và cố gắng khởi động lại hệ thống, xe từ chối chuyển khỏi chế độ P, hoàn toàn đứng im.

Hỗ trợ khách hàng của Lucid, theo lời kể của tài xế, đã “rắc muối vào vết thương” bằng lời khuyên: hãy gọi bảo hiểm và chuẩn bị tâm lý chiếc xe có thể bị xếp vào diện “xe hỏng hoàn toàn”.

Rắc rối chưa dừng lại. Tài xế gọi xe kéo, nhưng nhân viên đầu tiên không thể di chuyển chiếc Lucid vì xe không vào được số N. Đến ngày hôm sau, may mắn hệ thống cho phép về N và xe kéo thứ hai đã chở được chiếc Air tới trung tâm dịch vụ.

Ban đầu, cố vấn dịch vụ báo giá sửa chữa dưới 1.000 USD (khoảng hơn 24 triệu đồng) tưởng như tạm chấp nhận. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ, con số thực tế được đưa ra khiến chủ xe “choáng váng”: khoảng 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng). Con số này tương đương với giá mua một chiếc Toyota Corolla đã qua sử dụng. Hãng xe Lucid từ chối bảo hành vì sự cố được coi là lỗi của người dùng (làm đổ nước).

Tại thời điểm bài đăng trên Reddit, chủ xe vẫn đang chờ câu trả lời từ công ty bảo hiểm. Thông thường, người ta nghĩ rằng bảo hiểm sẽ thanh toán, nhưng những tình huống như thế này không phải lúc nào cũng có kết quả tốt đẹp.

Trường hợp của Lucid Air không phải ngoại lệ duy nhất. Tháng trước, một chủ xe Hyundai Ioniq 5 cũng gặp sự cố tương tự: đổ nước ở khu vực để chân phía sau khiến hệ thống dây điện hỏng nặng. Cả hãng lẫn bảo hiểm đều từ chối, để lại hóa đơn 11.882 USD cho chủ xe tự lo.

Theo Carscoops

