Sáng ngày 1/12 vừa qua, hàng trăm chủ xe Porsche trên khắp nước Nga bàng hoàng khi phát hiện những chiếc xe đắt giá của mình bất ngờ biến thành “khối sắt vô tri”, đứng im bất động. Nhiều chủ xe cho rằng, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ chính Hệ thống theo dõi xe (Vehicle Tracking System – VTS) của Porsche.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa rõ nguyên nhân xuất phát từ bản cập nhật phần mềm lỗi hay hành động can thiệp có chủ đích từ bên thứ ba. Dù là nguyên nhân nào, nhưng hậu quả đều giống nhau: từ Moscow đến Krasnodar, nhiều chủ xe rơi vào cảnh khổ sở khi chiếc xe sang Porsche của họ hoàn toàn không thể hoạt động.

Sự cố này chủ yếu xuất hiện trên các mẫu Porsche sản xuất từ năm 2013, vốn được trang bị hệ thống VTS theo tiêu chuẩn. Khi VTS mất tín hiệu vệ tinh, hệ thống sẽ tự kích hoạt chế độ chống khởi động, vô hiệu hóa động cơ và khiến xe không thể vận hành.

Bà Yulia Trushkova - Giám đốc dịch vụ của Rolf Group, tập đoàn phân phối Porsche tại Nga - chia sẻ với tờ Daily Mail rằng: “Tất cả các mẫu xe và mọi loại động cơ đều bị tác động, còn các xưởng sửa chữa của chúng tôi liên tục nhận về những phản ánh giống hệt nhau”.

Tại Nga, những đồn đoán đã nhanh chóng nổi lên. Theo The Moscow Times, một đại diện đại lý nhận định: “Không loại trừ khả năng đây là hành động có chủ đích”. Tuy nhiên, người này cũng thừa nhận rằng chưa có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào củng cố giả thuyết đó.

Porsche chi nhánh Nga hiện từ chối đưa ra phát ngôn và trụ sở toàn cầu của hãng cũng im lặng trước sự việc này.

Trong lúc đó, các kỹ thuật viên phải loay hoay với những chiếc xe nhìn bề ngoài hoàn toàn bình thường nhưng nhất quyết không nổ máy. Chủ xe mô tả sự cố xảy ra một cách đột ngột và không thể dự đoán trước. Một tài xế ở St. Petersburg kể rằng, chiếc Macan của anh tắt máy chỉ vài phút ngay khi anh cần sử dụng xe.

Một số trường hợp khác cho biết, xe của họ chết máy chỉ vài giây sau khi nổ máy. Có người thậm chí đã tháo cả đầu nối hệ thống báo động để cố gắng vô hiệu hóa nó. Một vài chủ xe chia sẻ, họ đã khởi động lại được sau khi tháo bình ắc-quy trong ít nhất mười giờ.

Porsche đã ngừng giao xe mới sang Nga kể từ khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bùng nổ vào năm 2022, nhưng thương hiệu này vẫn phổ biến trong giới nhà giàu Nga.

Hiện tại, các chủ xe đang ồ ạt kéo về những trung tâm dịch vụ, bởi nhiều người tin rằng xe của họ đã trở thành nạn nhân của sự cố mất tín hiệu vệ tinh hoặc vấn đề khác. Hiện vẫn chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả, trong khi số lượng những chiếc Porsche “chết đứng” tiếp tục tăng lên trên khắp nước Nga.

Theo Carscoops

