Theo Motorbiscuit đưa tin, Honda đang phải đối mặt với vụ kiện tập thể liên quan đến lỗi vô lăng bị kẹt khi di chuyển. Vấn đề này xuất hiện trên các mẫu xe được trang bị hệ thống lái trợ lực điện, bao gồm: Honda HR-V (2023-2024), Honda CR-V (2023-2024), Honda Civic/Civic Si (2022-2024) và Acura Integra (2023-2024).

CarComplaints, trang chuyên thu thập các khiếu nại của khách hàng tại Mỹ cho biết từ năm 2021, Cục Quản lý an toàn Giao thông đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) đã ghi nhận nhiều phán ảnh từ các chủ xe về hiện tượng vô lăng của Honda Civic bị kẹt.

Đến tháng 3/2023, cơ quan này đã mở cuộc điều tra về tiếng ồn bất thường và cảm giác "bị kẹt" khi tài xế cố gắng xoay vô lăng xe Honda Civic.

Theo NHTSA, lỗi này xuất phát từ việc “bót lái" được sản xuất không đúng tiêu chuẩn khiến bánh vít bên trong có thể bị “phồng” khi vận hành, làm giảm lớp mỡ bôi trơn giữa bánh vít và bánh răng dẫn động. Ngoài ra, lò xo chịu tải trong bót lái được thiết lập quá mạnh, làm tăng ma sát bên trong hệ thống lái.

Sau một thời gian sử dụng hoặc vận hành trong điều kiện nhiệt độ hoặc độ ẩm cao, người lái có thể cảm nhận vô lăng “kẹt”, “dính”, hoặc phải dùng nhiều lực hơn để đánh lái.

Vụ điều tra sau đó đã bổ sung thêm các mẫu xe khác gồm Honda HR-V, CR-V và Acura Integra vào trong danh sách lỗi sản xuất, cần được tiến hành triệu hồi xe. Trong thời gian này, NHTSA cũng ghi nhận có ít nhất ba vụ kiện tập thể liên quan đến vô lăng xe Honda.

Đến tháng 10/2024, hãng xe Nhật Bản phải chính thức thông báo triệu hồi khoảng 2 triệu xe bị ảnh hưởng tại thị trường Bắc Mỹ. Trong đó, thị trường Mỹ chiếm hơn 1,7 triệu xe, Canada là khoảng 240.000 xe và Mexico là khoảng 58.000. Để khắc phục, các đại lý Honda đã thay lò xo chịu tải bằng loại mới, tra thêm mỡ bôi trơn.

Mặc dù Honda đã triệu hồi xe và cơ quan quản lý cũng đã khép lại cuộc điều tra vào tháng 1/2025, tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý vẫn chưa kết thúc.

Dẫn nguồn từ Global Law Today, các nguyên đơn cho rằng Honda đã biết về lỗi hệ thống lái từ năm 2021 thông qua dữ liệu bảo hành, báo cáo nội bộ nhưng vẫn tiếp tục bán xe, bất chấp người lái và hành khách có thể bị thương hoặc tử vong.

Họ cho rằng đợt triệu hồi năm 2024 tuy đã được tiến hành để sửa chữa nhưng không đủ để xóa bỏ trách nhiệm và cũng không đảm bảo rằng lỗi này sẽ không tái diễn trong tương lai. Các nguyên đơn cho rằng hãng đã đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn.

Hiện tại, ba vụ kiện tập thể trước đó tại Mỹ đã được hợp nhất thành một vụ kiện lớn có liên quan đến 1,7 triệu xe Honda trong diện triệu hồi.

Tuy nhiên, Honda có thời hạn đến ngày 20 tháng 3/2026 để nộp đơn xin bác bỏ vụ kiện. Sau đó, các nguyên đơn sẽ có thời hạn đến ngày 17/4/2026 để phản đối đơn xin bác bỏ của Honda.

Như vậy, cuộc tranh cãi xoay quanh vấn đề hệ thống lái trên một số xe SUV và sedan/hatchback của Honda vẫn chưa có hồi kết.

Đây là một trong những thách thức lớn nhất về an toàn cho người tiêu dùng mà Honda phải đối mặt trong thập kỷ qua.

