Một vụ kiện mới đây tại bang Arizona (Hoa Kỳ) đã biến hãng xe Ford cùng một số đại lý của hãng trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời đặt ra những câu hỏi lớn về vấn đề an toàn đối với một mẫu xe hybrid đang bán trên thị trường của hãng. Đơn kiện cáo buộc những sai sót trong thiết kế và hệ thống an toàn chưa đủ đảm bảo, có thể gây nguy hiểm chết người cho người lái xe thường xuyên.

Theo Sở Khoa học Pháp y Alabama, khí độc này là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của ông Abimael Feliciano, 60 tuổi, khi ông đang lái xe trên đường cao tốc Montgomery ở Dothan (Alabama) vào ngày 8/8/2023. Khi dừng lại trước một đèn đỏ, người đàn ông đã tắt thở. Gia đình nạn nhân cho rằng trách nhiệm thuộc về Ford và một số đại lý.

Trọng tâm của vụ kiện xoay quanh khí hydrogen sulfide (H2S), một loại khí độc có khả năng gây tử vong chỉ trong vài giây khi nồng độ vượt ngưỡng an toàn. Theo thông tin từ WTVY, kết quả kiểm tra chiếc xe cho thấy, ống thoát khí nối từ bộ pin đặt phía sau không được lắp đúng cách.

Thực tế, khí này thường xuất hiện khi có vật liệu chứa sulfur bị phân hủy nhiệt. Pin hybrid của Ford C-Max sử dụng ắc-quy lithium-ion kèm hệ thống quản lý và thông hơi. Khi quá nhiệt hoặc bị hỏng, ắc-quy hoặc một số vật liệu khác có thể sinh ra khí H₂S.

Trong khi đó, bộ pin của xe được bịt kín với khoang lái, nếu ống thoát khí tuột, gãy hay có vấn đề khác, khí độc sinh ra sẽ thoát thẳng vào cabin thay vì ra ngoài xe.

Đơn kiện cáo buộc Ford không chỉ thiết kế hệ thống hybrid kém, hãng xe Mỹ thậm chí không trang bị các hệ thống cảnh báo hay phát hiện cơ bản có thể giúp nạn nhân nhận ra nguy hiểm trước khi nồng độ khí độc đạt mức gây tử vong.

Điều này một phần do nhà sản xuất đã đánh giá thấp rủi ro, cho rằng xác suất phát sinh H₂S cực kỳ thấp. Việc lắp thêm cảm biến khí độc cũng không hề rẻ, khó hiệu chuẩn trong môi trường ô tô và các tiêu chuẩn an toàn ô tô hiện hành không bắt buộc cảm biến khí độc liên quan đến pin.

Nguyên đơn nhấn mạnh, C-Max Hybrid vốn là một mẫu xe phổ thông. Về lý thuyết, chiếc xe không bao giờ xảy ra bất kỳ tình huống nào khiến khoang cabin bị khí độc phủ kín.

Ba đại lý ở Arizona - Bill Luke Tempe, Camelback Ford Lincoln và Sanderson Ford - cũng bị nêu tên trong đơn kiện. Họ bị cáo buộc không kiểm tra, bảo dưỡng hoặc sửa chữa đúng quy trình trong những lần chiếc xe được mang đến xưởng dịch vụ trước đó.

“Đây không chỉ là mất mát của một gia đình, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm mà các hãng xe và đại lý phải có đối với mọi tài xế và hành khách ngoài kia”, ông D. Michael Andrews cho biết. “Chúng tôi quyết tâm buộc các công ty này phải chịu trách nhiệm và thúc đẩy những thay đổi để ngăn chặn các bi kịch tương tự trong tương lai”.

Gia đình Feliciano yêu cầu một phiên tòa xét xử bởi bồi thẩm đoàn, đòi bồi thường thiệt hại nhưng số tiền không được tiết lộ, đồng thời kêu gọi ngành công nghiệp ô tô quan tâm nghiêm túc hơn đến vấn đề thoát khí pin và hệ thống phát hiện khí độc trên các dòng xe tương tự.

