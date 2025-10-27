Tối 27/10, tin từ Công an TP Huế cho biết, lực lượng cùng phương tiện của đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng ứng cứu, di chuyển hàng chục bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế đến điểm an toàn.

Mưa lớn gây ngập lụt khắp địa bàn TP Huế. Ảnh: HL

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, nước lũ dâng nhanh gây ngập lụt, chia cách 32 xã, phường trên địa bàn toàn thành phố. Tại các phường trung tâm của TP Huế, mưa lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng, có nơi ngập sâu hơn 1m.

Nước lũ tràn vào, bủa vây Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Trần Hồng

Ngay trong đêm tối, lực lượng vũ trang đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị đến bệnh viện, đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Ảnh: Trần Hồng

Chiều cùng ngày, trước tình hình nước lũ dâng cao và diễn biến ngày càng phức tạp, Chủ tịch UBND TP Huế Phan Thiên Định đã trực tiếp đến Bệnh viện Phục hồi chức năng để chỉ đạo công tác di dời bệnh nhân đến khu vực an toàn.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, các lực lượng chức năng cùng Quân đội, Công an và dân quân tự vệ đã nhanh chóng huy động phương tiện, thiết bị chuyên dụng, tổ chức đưa 29 bệnh nhân ra khỏi khu vực bị ngập sâu. Trong đó, phần lớn là người già yếu, bệnh nhân phục hồi vận động và người khuyết tật.