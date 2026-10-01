Dịp Trái tim quái thú ra rạp, VietNamNet xin giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của Brad Pitt - nam chính của Trái tim quái thú với truyền thông về hậu trường bộ phim.

Brad Pitt và bạn diễn 4 chân trong 'Trái tim quái thú' đang chiếu ngoài rạp Việt.

- 'Trái tim quái thú' kể về điều gì?

Đó là câu chuyện về một người đàn ông và chú chó của anh ấy hay cũng có thể nói là một chú chó và người bạn đồng hành của mình. Họ cùng có khoảng thời gian riêng bên nhau giữa thiên nhiên hoang dã Alaska trước khi mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ.

- Cảm nhận của anh khi lần đầu đọc kịch bản là gì?

Tôi đang ngồi ở bàn bếp đọc kịch bản và rồi đặt cuốn kịch bản xuống. Sau đó, tôi phải bước ra ngoài, đi ra phía sau nhà và nếu nói thật lòng tôi đã lặng lẽ khóc. Tôi thực sự rất xúc động. Tôi chỉ nghĩ rằng: “Tôi không chắc chính xác điều gì đã chạm đến mình, nhưng câu chuyện này có điều gì đó đáng để thực hiện, khám phá và ủng hộ”. Và thế là tôi quyết định tham gia Trái tim quái thú.

- Điều gì ở câu chuyện đã khiến anh bị thu hút?

Với tôi, điều khiến câu chuyện này trở nên đặc biệt không nằm hoàn toàn ở nhân vật James mà nằm ở mối quan hệ giữa anh ấy và Odin. Mối liên kết giữa con người và loài chó thực sự rất đặc biệt. Tôi muốn làm một bộ phim để tri ân mối quan hệ ấy, đồng thời dành tặng nó cho những chú chó của mình và những điều chúng đã mang đến cho cuộc sống của tôi. Tình yêu của một chú chó luôn vô điều kiện và tôi nghĩ chúng ta có thể học được nhiều điều từ chúng.

- Đâu là thử thách lớn nhất khi làm việc cùng các diễn viên 4 chân?

Thử thách lớn nhất nằm ở chỗ những chú chó không phải lúc nào cũng biết mình đang diễn đâu. Chúng chỉ đơn giản là những chú chó và sẽ làm những gì chúng muốn. Vì vậy, tôi phải làm quen với chúng khá nhiều, đặc biệt là Uber, chú chó đóng vai chính trong phim.

Tôi gần như lúc nào cũng phải mang theo đồ ăn vặt cho chó. Có những lúc đang quay một cảnh cảm xúc, một phân đoạn rất nặng về tâm lý, rồi chú chó đột nhiên bắt đầu đi chỗ khác. Tôi phải dừng lại và gọi: “Uber, Uber! Này anh bạn! Lại đây nào! Đây rồi, đây rồi!”. Sau đó lại phải lập tức quay trở lại với cảm xúc của cảnh phim.

Brad Pitt trên phim trường với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Anh xây dựng quá khứ của James và Odin như thế nào để mối quan hệ giữa họ trở nên chân thực?

Trong câu chuyện, James và Odin đều từng phục vụ trong quân đội và đã trải qua chiến tranh. Những trải nghiệm đó ít nhiều đã định hình con người họ. Nhìn bên ngoài, đây là một bộ phim sinh tồn, khi cả hai phải đối mặt với hàng loạt khó khăn giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Nhưng sâu bên trong, đó lại là câu chuyện về tình cảm và sự gắn bó. Có lẽ chính mối quan hệ giữa James và Odin đã giúp họ có thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu và tiến về phía trước.

- Sau khi thực hiện bộ phim, anh thấy mình đã học được điều gì?

Trải nghiệm tham gia bộ phim này càng củng cố những gì tôi vốn tin về loài chó, cũng như mối quan hệ giữa chúng với con người và giữa con người với chúng. Đó là sự trung thành mãnh liệt, mãnh liệt đến mức đáng kinh ngạc. Chúng cũng rất ngốc nghếch, vui nhộn và tình yêu của chúng luôn vô điều kiện. Nhờ có những chú chó, chúng ta cảm thấy mình bớt cô đơn hơn trong cuộc đời này.

- Anh đã làm việc với những chú chó nào trong quá trình quay 'Trái tim quái thú'?

Uber là diễn viên chính của chúng tôi. Cậu ấy là một chú chó chăn cừu Đức to lớn, mạnh mẽ, đẹp mã và uy nghiêm. Sau đó là Sika, chú chó này sẽ tiếp quản công việc khi Uber bắt đầu mệt, bởi Uber lớn tuổi hơn Sika một chút. Sika đặc biệt phù hợp với những cảnh chúng tôi đi bộ và di chuyển trong rừng.

Rồi tôi có Riker, chú chó này rất giỏi trong những cảnh cần thể hiện sự hung dữ. Cậu ấy có thể diễn sự hung hăng rất tốt, thậm chí còn ngồi thấp xuống và gầm gừ. Cuối cùng là Honda, cậu ấy gần như luôn ở đó để sẵn sàng khi cần. Tất cả đều là những chú chó rất đáng yêu và ngọt ngào.

Brad Pitt trong cuộc phỏng vấn.

- Anh đã chuẩn bị như thế nào để có thể làm việc cùng những chú chó một cách ăn ý?

Tôi đến sớm hơn 3 tuần để chúng có thời gian làm quen với tôi và tôi cũng làm quen với chúng. Ban đầu, chúng tôi chỉ làm những điều rất đơn giản như ở bên nhau, chơi đùa, ngồi trong chuồng cùng chúng, bất cứ điều gì có thể giúp cả hai bên cảm thấy thoải mái.

Đó có lẽ là tuần đầu tiên. Trong 2 tuần tiếp theo, chúng tôi bắt đầu tập một chút về cách phối hợp và xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tạo sự thoải mái và tin tưởng lẫn nhau, cùng đi bộ qua rừng trong khi xung quanh là đủ loại yếu tố có thể gây xao nhãng từ đoàn phim.

- Quá trình làm việc với tài tử J.K. Simmons diễn ra như thế nào?

Anh J.K. thực sự là một trong những người tuyệt vời nhất. Anh ấy từng làm việc với Damien Chazelle trong bộ phim đầu tiên của Chazelle, từng làm việc với đạo diễn David Ayer trong bộ phim đầu tiên của Ayer và cũng làm việc với tôi từ trước. Chúng tôi đã có dịp hợp tác cùng nhau và anh ấy thực sự là một người rất đặc biệt.

- Thiên nhiên hoang dã đã trở thành một “nhân vật” trong bộ phim như thế nào?

Thiên nhiên hoang dã chắc chắn là một nhân vật trong bộ phim này. Nó định hình và tạo nên màu sắc cho toàn bộ trải nghiệm và chúng tôi gần như phải hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Nhưng đó lại là một điều rất tuyệt vời. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận những gì thiên nhiên mang đến. Khi thời tiết phù hợp với tâm trạng của cảnh quay ở thời điểm đó, chúng tôi cảm thấy mình thực sự may mắn. Thiên nhiên đã trở thành một phần rất đặc biệt của chính bộ phim.

- Khán giả có thể kỳ vọng điều gì ở 'Trái tim quái thú'?

Với tôi, đây là một câu chuyện về tình bạn, vượt lên trên cả một câu chuyện sinh tồn. Tôi hy vọng khán giả có thể cảm nhận được điều đó, thực sự cảm nhận được tình cảm ấy khi xem bộ phim.

Brad Pitt trong 'Trái tim quái thú':

Ảnh, video: Paramount