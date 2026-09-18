Tài tử Brad Pitt xuất hiện trong bộ vest rằn ri khi ra mắt phim Heart of the Beast (Trái tim quái thú) tại Nashville, Mỹ mà anh đóng chính công chiếu toàn cầu vào 25/9.

Anh kết hợp áo khoác và quần tông xuyệt tông màu nâu - xanh lá cây với áo phông cotton màu xanh quân đội của Greg Lauren tới sự kiện kết hợp kính phi công và dây chuyền vàng dạng xích.

Trong Trái tim quái thú, Brad Pitt vào vai một cựu binh lực lượng đặc nhiệm may mắn sống sót sau một vụ rơi máy bay và sau đó bị bỏ lại giữa vùng hoang dã Alaska cùng chú chó chiến đấu của mình.

Brad Pitt trong phim "Trái tim quái thú" sẽ ra rạp Việt từ 16/10.

Suốt sự kiện, tài tử 63 tuổi nắm tay bạn gái kém 27 tuổi không rời. Nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon chọn chiếc váy cổ yếm ren nhiều tầng mang phong cách bohemian màu cam đào nhạt của thương hiệu Chloé. Cô xõa tóc dài ngang lưng uốn sóng biển tự nhiên và đánh son màu trầm, liên tục nở nụ cười hạnh phúc bên bạn trai.

Trước đó vài ngày, thẩm phán tại Los Angeles đã phê duyệt yêu cầu bỏ họ "Pitt" khỏi tên pháp lý của Maddox - con trai cả của Angelina Jolie và Brad Pitt. Theo đó, tên của cậu chính thức chuyển từ Maddox Chivan Jolie-Pitt thành Maddox Chivan Jolie.

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Angelina Jolie mà không giành được quyền nuôi con, Brad Pitt tìm được tình yêu mới bên Ines de Ramon. Họ bắt đầu hẹn hò năm 2022 sau khi Ines de Ramon chia tay Paul Wesley - diễn viên phim The Vampire Diaries. Trong khi tài tử chìm đắm trong tình yêu mới với bạn gái kém 27 tuổi thì lần lượt các con làm đơn xin xoá họ bố.

Brad Pitt nắm tay Ines de Ramon tới sự kiện ra mắt "Heart of the Beast":