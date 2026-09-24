Theo Dailymail, Brad Pitt đang trong quá trình quảng bá phim mới Heart of the Beast (Trái tim quái thú) và bên cạnh anh luôn có sự đồng hành của bạn gái kém 27 tuổi.

Brad Pitt Ines de Ramon nhìn đắm đuối.

Tối 23/9, cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ LHP San Sebastian. Ines de Ramon thu hút mọi ánh nhìn trong chiếc váy ren màu xanh lá hai dây trễ cổ và hở toàn bộ phần lưng, khoe trọn vóc dáng vạn người mê. Trong khi đó, tài tử 63 tuổi chải tóc trẻ trung và vô cùng lịch lãm trong bộ vest tuxedo màu đen cổ điển. Cặp đôi không rời nhau nửa bước suốt sự kiện khi liên tục nắm tay và cùng nhau chụp ảnh.

Trái tim quái thú xoay quanh sĩ quan Lực lượng Đặc nhiệm James Belmont (Pitt) và chú chó chiến đấu đã giải ngũ tên Odin (Uber) sau một vụ tai nạn máy bay ở Alaska. Bị mắc kẹt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, James và Odin phải đối mặt với hàng loạt hiểm nguy để tìm đường trở về.

Cặp đôi không rời nửa bước.

Sau buổi họp báo toàn cầu, phim hiện đang nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình, mở màn với 96% “Cà chua tươi” trên Rotten Tomatoes. Trái tim quái thú công chiếu tại Việt Nam từ 2/10.

Trước khi tìm thấy hạnh phúc bên Ines de Ramon, bạn bè Brad Pitt tiết lộ cuộc hôn nhân với Angelina Jolie từng khiến cuộc sống của nam tài tử "tụt dốc không phanh". Một nguồn tin thân cận với Brad chia sẻ: "Anh ấy chưa từng gặp vấn đề với rượu, vấn đề của anh ấy chính là Angelina. Brad đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện bản thân và hiện tại, cuối cùng anh ấy cũng đang ở một trạng thái rất tốt".

Brad Pitt hạnh phúc bên bạn gái.

Brad Pitt và Angelina Jolie đã đường ai nấy đi vào tháng 9/2016 chỉ sau 2 năm kết hôn. Brad Pitt và nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon bắt đầu hẹn hò năm 2022 sau khi Ines de Ramon chia tay chồng - Paul Wesley, diễn viên phim The Vampire Diaries. Sau cuộc hôn nhân thứ 2 nhiều sóng gió với Angelina Jolie, Brad Pitt không giành được quyền nuôi con và bị cả 6 người con ghẻ lạnh và lần lượt làm đơn xin xoá họ bố.