Tối 24/7, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Tiến sĩ - ca sĩ Nguyễn Khánh Ly thực hiện liveshow Khát vọng tình yêu, đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật. Trong gần 3 giờ, nữ ca sĩ đưa khán giả đi qua nhiều miền ký ức với những ca khúc nhạc Nga, các tác phẩm về người lính, chiến tranh, hòa bình và tình yêu.

Khánh Ly thăng hoa trong liveshow đầu tiên trong đời.

Đêm nhạc được xây dựng thành 3 chương: "Ký ức dòng sông", "Chiến tranh và hòa bình" và "Khát vọng tình yêu", khắc họa hành trình từ cội nguồn, lòng biết ơn đến khát vọng sống và cống hiến. Nguyễn Khánh Ly cùng dàn nhạc bán cổ điển gần 30 nhạc công, nhóm hợp xướng, tốp bè và nhóm múa tạo nên một không gian âm nhạc giàu cảm xúc.

Khánh Ly hát cùng Minh Chuyên.

Khách mời trong đêm nhạc là những nghệ sĩ tên tuổi và những người bạn nghề thân thiết đã gắn bó với cô trong nhiều giai đoạn khác nhau: NSND Quang Thọ, Lê Anh Dũng, Minh Chuyên, Khắc Hòa, nhóm Dòng Thời Gian, Nguyễn Thụy Hải Anh (học trò của Khánh Ly - giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025)…

Trong phần giao lưu, Nguyễn Khánh Ly cho biết việc lựa chọn tổ chức chương trình vào tháng 7 là lời tri ân cô và ê-kíp gửi tới các anh hùng liệt sĩ, thương binh nhân dịp 27/7; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã luôn đồng hành cùng mình.

Nữ ca sĩ cũng lý giải việc chọn hình tượng dòng sông làm điểm khởi đầu của liveshow. Với cô, dòng sông là hình ảnh của mẹ, của quê hương, cội nguồn và những bước chân đầu tiên trên con đường nghệ thuật.

Khánh Ly tặng hoa cho NSND Quang Thọ.

Điểm nhấn xúc động của chương trình là sự xuất hiện của NSND Quang Thọ. Sau phần trình diễn Lá đỏ, ông cùng Nguyễn Khánh Ly lần đầu song ca Miền xa thẳm.

Ngay trên sân khấu, nữ ca sĩ đã trao hoa và gửi lời cảm ơn tới NSND Quang Thọ, đồng thời tri ân các thầy cô có mặt trong khán phòng như NSND Hà Thủy, ThS. Mai Xuân Hương, NSƯT Phan Thu Lan... Khoảnh khắc ấy khép lại chương Chiến tranh và hòa bình bằng thông điệp về lòng biết ơn và sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Một điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Minh Chuyên với ca khúc Còn gì đẹp hơn. Nữ ca sĩ chia sẻ sự trân trọng dành cho Nguyễn Khánh Ly bởi sự chỉn chu và chu đáo trong công việc.

Khánh Ly bật khóc vì xúc động.

Ở phần cuối chương trình, Nguyễn Khánh Ly nghẹn ngào nhìn lại chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều thử thách và những khoảng lặng. Nữ ca sĩ bật khóc khi gửi lời tri ân tới cha mẹ, chồng, gia đình, thầy cô, đồng nghiệp và đặc biệt là khán giả - những người đã luôn tiếp thêm sức mạnh để cô bền bỉ theo đuổi đam mê.

Thừa nhận con đường nghệ thuật chưa bao giờ bằng phẳng, Nguyễn Khánh Ly cho biết sau tất cả cô vẫn giữ nguyên tình yêu và niềm say mê dành cho âm nhạc. Tinh thần ấy được thể hiện qua ca khúc Tái sinh được dàn dựng theo phong cách hiện đại với sự kết hợp của hợp xướng, tốp bè và vũ đoàn.

Khánh Ly thay nhiều trang phục diễn khác nhau.

Liveshow khép lại bằng liên khúc Tâm sự người ca sĩ - Xin cảm ơn với sự góp mặt của toàn bộ nghệ sĩ tham gia chương trình.

Khánh Ly hát cùng NSND Quang Thọ:

Ảnh: Bình Quách