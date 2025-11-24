1. Nước nào ở Đông Nam Á tiếp giáp với nhiều quốc gia nhất?
Myanmar, Campuchia
- Campuchia, Thái Lan0%
- Thái Lan, Lào0%
- Lào, Myanmar0%Chính xác
Lào và Myanmar là hai quốc gia ở Đông Nam Á tiếp giáp với nhiều quốc gia nhất. Trong đó, Lào có diện tích khoảng 236.800km2. Quốc gia này tiếp giáp 5 nước, gồm: Trung Quốc, Myanmar, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan.
Myanmar cũng tiếp giáp 5 quốc gia, gồm: Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Bangladesh và Ấn Độ. Nước này có diện tích hơn 675.000km2, lớn thứ hai ở Đông Nam Á. Myanmar có đường bờ biển dài gần 2.280km, giáp vịnh Bengal và biển Andaman.
2. Lào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không giáp biển?
Sai
- Đúng0%Chính xác
Lào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không giáp biển. Phía bắc của Lào giáp Trung Quốc, phía tây bắc giáp với Myanmar, phía đông giáp Việt Nam, phía nam giáp Campuchia, phía tây và tây nam giáp Thái Lan.
Vì không có biển, sông Mê Kông với hàng nghìn đảo và hệ sinh thái đa dạng trở nên quan trọng với Lào. Đây là tuyến giao thông đường thủy lớn, cung cấp nước cho thủy điện, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản...
3. Có bao nhiêu nước ở Đông Nam Á tiếp giáp với Trung Quốc?
2
- 30%
- 40%
- 50%Chính xác
Ngoài Lào và Myanmar, Trung Quốc còn giáp với một nước ở Đông Nam Á khác là Việt Nam. Trong đó, đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc dài gần 1.450km.
Ngoài ra, Trung Quốc còn tiếp giáp 11 quốc gia khác, gồm: Nga, Mông Cổ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan và Triều Tiên. Như vậy, tổng cộng Trung Quốc giáp 14 quốc gia, trong đó có 3 nước ở Đông Nam Á.
4. Nước nào ở Đông Nam Á không có biên giới đất liền với bất kỳ quốc gia nào khác?
Indonesia
- Philippines0%
- Brunei0%
- Malaysia0%Chính xác
Philippines là nước duy nhất ở Đông Nam Á không có biên giới đất liền với bất kỳ quốc gia nào khác. Đây vốn là một quốc đảo, bao gồm hơn 7.600 đảo lớn nhỏ, trong đó khoảng 2.000 đảo có người định cư. Luzon nằm ở phía Bắc, là hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất Philippines.
5. Đường biên giới nào dài nhất thế giới?
Nga - Mông Cổ
- Canada - Mỹ0%
- Nga - Kazakhstan0%
- Argentina - Chile0%Chính xác
Đường biên giới dài nhất thế giới là biên giới giữa Mỹ và Canada với chiều dài khoảng hơn 8.890km, kéo dài từ Maine đến Alaska, đi qua đất liền, biển và những vùng hoang dã còn nguyên sơ.
Xếp thứ hai là đường biên giới Nga - Kazakhstan với chiều dài khoảng 6.846km, sau đó là các đường biên Argentina - Chile (5.300km), Mông Cổ - Trung Quốc (4.677km), Ấn Độ - Bangladesh (4.053km), Nga - Trung Quốc (3.645km), Nga - Mông Cổ (3.543km), Brazil - Bolivia (3.400km), Trung Quốc - Ấn Độ (3.380km), Mỹ - Mexico (3.141km)…
