Lào và Myanmar là hai quốc gia ở Đông Nam Á tiếp giáp với nhiều quốc gia nhất. Trong đó, Lào có diện tích khoảng 236.800km2. Quốc gia này tiếp giáp 5 nước, gồm: Trung Quốc, Myanmar, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan.

Myanmar cũng tiếp giáp 5 quốc gia, gồm: Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Bangladesh và Ấn Độ. Nước này có diện tích hơn 675.000km2, lớn thứ hai ở Đông Nam Á. Myanmar có đường bờ biển dài gần 2.280km, giáp vịnh Bengal và biển Andaman.