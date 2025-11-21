Chính xác

Đan Mạch là quốc gia có thời gian ngủ nhiều gấp đôi thời gian làm việc, theo báo cáo xu hướng giấc ngủ thế giới năm 2023 của PlushCare - một công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Mỹ.

Theo báo cáo này, Đan Mạch là quốc gia duy nhất của OECD có tỷ lệ thời gian ngủ/thời gian làm việc trên 2 (cụ thể là 2.01). Người Đan Mạch thường làm việc khoảng trên 4 giờ/ngày, trong khi đó, hơn 76% dân số nước này có giấc ngủ tiêu chuẩn 7-9 giờ/đêm.

Xếp sau Đan Mạch là Hà Lan với tỷ lệ số giờ ngủ/ thời gian làm việc là 1,97, Đức 1,96, Luxembourg 1,93...