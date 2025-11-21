1. Quốc gia nào mà người dân ngủ nhiều gấp đôi so với thời gian họ làm việc?
Đức
0%
- Hà Lan0%
- Đan Mạch0%
- Luxembourg0%Chính xác
Đan Mạch là quốc gia có thời gian ngủ nhiều gấp đôi thời gian làm việc, theo báo cáo xu hướng giấc ngủ thế giới năm 2023 của PlushCare - một công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Mỹ.
Theo báo cáo này, Đan Mạch là quốc gia duy nhất của OECD có tỷ lệ thời gian ngủ/thời gian làm việc trên 2 (cụ thể là 2.01). Người Đan Mạch thường làm việc khoảng trên 4 giờ/ngày, trong khi đó, hơn 76% dân số nước này có giấc ngủ tiêu chuẩn 7-9 giờ/đêm.
Xếp sau Đan Mạch là Hà Lan với tỷ lệ số giờ ngủ/ thời gian làm việc là 1,97, Đức 1,96, Luxembourg 1,93...
2. Đây là quốc gia hạnh phúc thứ mấy thế giới năm 2025?
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Báo cáo Hạnh phúc thế giới 2025 công bố vào ngày 20/3 - ngày Quốc tế Hạnh phúc - chỉ ra rằng Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Đây là năm thứ 8 liên tiếp quốc gia Bắc Âu này giữ vị trí thứ nhất.
Đan Mạch đứng thứ hai trong danh sách. Quốc gia này có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, gần nguồn nước và khí hậu đôi khi khắc nghiệt.
Báo cáo Hạnh phúc thế giới được công bố mỗi năm một lần, là kết quả khảo sát của Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững Liên Hợp Quốc. Báo cáo dựa trên dữ liệu của Gallup World Poll, khảo sát người dân ở hơn 140 quốc gia, yêu cầu họ chấm điểm chất lượng cuộc sống nói chung, kết hợp với những thông tin như GDP đầu người, tuổi thọ, tự do cá nhân, mức độ hào phóng, hỗ trợ xã hội và tình trạng tham nhũng.
3. Quốc kỳ nước này được sử dụng liên tục lâu nhất thế giới, đúng hay sai?
Sai
0%
- Đúng0%Chính xác
Theo kỷ lục thế giới Guinness, quốc kỳ Đan Mạch (Dannebrog) là quốc kỳ lâu đời nhất thế giới được liên tục sử dụng cho đến ngày nay, tính từ lần đầu tiên được chính thức sử dụng năm 1625.
Thiết kế của lá cờ gồm một cây thánh giá Scandinavia (cây thánh giá Bắc Âu) trên nền đỏ. Theo truyền thuyết liên quan đến lịch sử quốc gia, lá cờ có nguồn gốc từ trận Lyndanisse năm 1219. Về sau, các nước Bắc Âu như Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Iceland cũng sử dụng thiết kế này trên quốc kỳ của mình.
4. Nước nào mà 1/3 dân số ngủ dưới 5 giờ mỗi đêm?
Mỹ
0%
- Qatar0%
- Hàn Quốc0%
- Nhật Bản0%Chính xác
Theo báo cáo xu hướng giấc ngủ thế giới năm 2023 của PlushCare, hơn 36% người dân ở Qatar ngủ dưới 5 giờ/đêm, cao nhất thế giới. Xếp sau Qatar là Saudi Arabia, nơi có tỷ lệ người dân ngủ dưới 5 giờ/đêm trên 32%. Trong khi đó, Iran xếp thứ ba với khoảng 29%.
5. Việt Nam xếp thứ mấy về tỷ lệ người ngủ ít ở châu Á?
1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Xét ở khu vực châu Á, Việt Nam là quốc gia thuộc nhóm ngủ ít thứ hai khu vực, sau Hàn Quốc. Cụ thể, tỷ lệ người ngủ dưới 5 giờ/đêm tại Việt Nam chiếm hơn 22% dân số, trong khi tỷ lệ này ở Hàn Quốc là 27%. Xét trên toàn thế giới, Việt Nam đứng thứ 8 về tỷ lệ người ngủ ít.
