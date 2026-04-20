1. Nước nào có trữ lượng bạc lớn nhất thế giới?
Nga
0%
- Trung Quốc0%
- Australia0%
- Peru0%Chính xác
Theo báo cáo tóm tắt hàng hóa khoáng sản đầu năm 2025 của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Peru là quốc gia có trữ lượng bạc lớn nhất thế giới với khoảng 140.000 tấn, tương đương gần 22% tổng trữ lượng toàn cầu. Đứng sau Peru là các quốc gia như Australia, Nga và Trung Quốc - mỗi nước có khoảng 70.000-94.000 tấn.
2. Đây cũng là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản lượng khai thác bạc?
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Không phải Peru, Mexico mới là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản lượng khai thác bạc. Song nước này ghi nhận chênh lệch lớn giữa sản lượng và trữ lượng. Cụ thể, Mexico chỉ sở hữu trữ lượng khoảng 37.000 tấn, tương đương khoảng 6% tổng trữ lượng toàn cầu. Điều này cho thấy ngành khai khoáng Mexico hiện dựa nhiều vào khai thác cường độ cao.
3. Nền quốc kỳ Peru gồm hai màu chủ đạo nào?
Xanh, đỏ
0%
- Đỏ, trắng0%
- Trắng, vàng0%
- Vàng, xanh0%Chính xác
Quốc kỳ Peru gồm ba sọc thẳng đứng bằng nhau, trong đó hai sọc bên ngoài có màu đỏ, sọc giữa màu trắng. Theo World Atlas, màu đỏ tượng trưng cho sự hy sinh của những người yêu nước trong khi màu trắng tượng trưng cho hòa bình và công lý.
Với quốc kỳ chính thức được sử dụng trong các nghi lễ quốc gia, giữa nền cờ là hình ảnh quốc huy với hai nhánh cây cọ và nguyệt quế, cùng ba biểu tượng tượng trưng cho niềm tự hào và sự giàu có của quốc gia.
4. Loài vật nào là biểu tượng của Peru?
Sư tử
0%
- Chim0%
- Đại bàng0%
- Lạc đà0%Chính xác
Lạc đà Vicuna là biểu tượng quốc gia của Peru. Hình ảnh lạc đà xuất hiện cả trên quốc huy và đồng tiền của nước này. Đây là một trong hai loài lạc đà hoang dã ở Nam Mỹ, sống ở vùng cao núi Andes và xuất hiện nhiều nhất ở Peru.
5. Peru có dòng sông nóng nhất thế giới, đúng hay sai?
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo Telegraph, sông Boiling nằm sâu trong rừng nhiệt đới Amazon ở Mayantuyavu của Peru, là dòng sông nóng nhất thế giới. Người dân địa phương gọi sông là “Shanay-timpishka”, tức “sôi sục với sức nóng của Mặt Trời”.
Sông Boiling rộng khoảng 25m và sâu 6m nhưng chỉ kéo dài khoảng 6,4km. Nhiệt độ nước sông luôn dao động 50-90 độ C, có khúc tới 100 độ, đủ để khiến bất kỳ ai chạm vào dù chỉ vài giây cũng bị bỏng cấp độ 3.
