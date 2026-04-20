Chính xác

Quốc kỳ Peru gồm ba sọc thẳng đứng bằng nhau, trong đó hai sọc bên ngoài có màu đỏ, sọc giữa màu trắng. Theo World Atlas, màu đỏ tượng trưng cho sự hy sinh của những người yêu nước trong khi màu trắng tượng trưng cho hòa bình và công lý.

Với quốc kỳ chính thức được sử dụng trong các nghi lễ quốc gia, giữa nền cờ là hình ảnh quốc huy với hai nhánh cây cọ và nguyệt quế, cùng ba biểu tượng tượng trưng cho niềm tự hào và sự giàu có của quốc gia.