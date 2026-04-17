1. Tỉnh nào có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất nước ta?
Vĩnh Long
0%
- Nghệ An0%
- Hưng Yên0%
- Quảng Ninh0%Chính xác
Đầu tháng 4/2026, Cục Thống kê công bố Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) của các tỉnh, thành trên cả nước năm 2025. Hà Nội được lấy làm mốc so sánh (SCOLI=100) và đây cũng là địa phương dẫn đầu 34 tỉnh và thành phố với mức giá đắt đỏ nhất.
Xét riêng với các tỉnh, Quảng Ninh có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất, ghi nhận SCOLI bằng 98,56% so với Hà Nội.
2. TPHCM đứng thứ mấy cả nước về mức chi phí đắt đỏ?
3
0%
- 40%
- 50%
- 60%Chính xác
TPHCM đứng thứ 4 cả nước với SCOLI năm 2025 bằng 97,96%. Theo Cục Thống kê, đây là trung tâm kinh tế lớn với tốc độ đô thị hóa cao, dân số đông và nhu cầu tiêu dùng đa dạng, góp phần duy trì mặt bằng giá ở mức cao.
Tuy nhiên, nhờ hệ thống phân phối hiện đại, nguồn cung hàng hóa dồi dào và mức độ cạnh tranh cao, mặt bằng giá bình quân tại TPHCM thấp hơn Hà Nội, tiêu biểu như các nhóm hàng thiết bị và đồ dùng gia đình (93,66%); may mặc, mũ nón và giày dép (94,33%); nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (97,23%).
3. Đà Nẵng hay Hải Phòng có chi phí sinh hoạt rẻ hơn?
Đà Nẵng
0%
- Hải Phòng0%Chính xác
Hải Phòng xếp thứ 3 cả nước về chi phí sinh hoạt đắt đỏ (sau Hà Nội và Quảng Ninh), trong khi Đà Nẵng xếp thứ 5. Thành phố Đà Nẵng có lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa nên chi phí sinh hoạt chưa ở mức quá cao.
4. Nơi nào có chi phí sống “dễ chịu” nhất cả nước?
Gia Lai
0%
- Quảng Trị0%
- Vĩnh Long0%
- Tây Ninh0%Chính xác
Top 5 địa phương có chi phí sinh hoạt dễ chịu nhất năm qua là Vĩnh Long, Gia Lai, Cà Mau, Quảng Trị và Tây Ninh. Trong đó, Vĩnh Long có chỉ số SCOLI 2025, thấp nhất cả nước, bằng 91,47% Hà Nội.
Tỉnh này có lợi thế về sản xuất nông nghiệp và thủy sản nên nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào. Trong khi hoạt động thương mại và dịch vụ phát triển vừa phải, nhu cầu tiêu dùng không cao, giúp mặt bằng giá ổn định.
5. Vùng nào có chi phí sinh hoạt rẻ nhất?
Trung du và miền núi phía Bắc
0%
- Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên0%
- Bắc Trung Bộ0%
- Đồng bằng sông Cửu Long0%Chính xác
Xét theo vùng, lấy Đồng bằng sông Hồng làm mốc so sánh (SCOLI=100), vùng này cũng là khu vực có giá sinh hoạt đắt nhất cả nước.
Đứng thứ hai là vùng Đông Nam Bộ với chỉ số SCOLI đạt 98,88%. Tiếp theo là Trung du và miền núi phía Bắc; Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; Bắc Trung Bộ. Vùng có chi phí sinh hoạt thấp nhất cả nước là Đồng bằng sông Cửu Long, bằng 95,11% Đồng bằng sông Hồng.
