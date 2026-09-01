1. Trưởng ban Tổ chức Lễ Tuyên ngôn Độc lập là ai?
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Võ Nguyên Giáp
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- Trần Duy Hưng0%
- Nguyễn Hữu Đang0%
- Khuất Duy Tiến0%Chính xác
Ngày 28/8/1945, tại Bắc Bộ phủ, Chính phủ lâm thời quyết định tổ chức lễ ra mắt quốc dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao cho ông Nguyễn Hữu Đang (1913-2007) làm Trưởng ban Tổ chức.
Ông Nguyễn Hữu Đang kể lại trong hồi ký như sau: “Cụ hỏi tôi với giọng Nghệ pha, rất giống giọng cụ Phan Bội Châu mà có lần tôi đã được nghe:
- Chính phủ lâm thời quyết định làm lễ ra mắt quốc dân đồng bào vào ngày 2/9. Chú có đảm đương được việc tổ chức buổi lễ không?
Tôi tính rất nhanh trong đầu: Tháng 8 có 31 ngày, như vậy là chỉ còn 4 ngày nữa thôi... Tôi suy nghĩ cân nhắc trong từng phút. Hình dung ra tất cả những khó khăn như núi mà tôi phải vượt qua... để tổ chức được một ngày đại lễ như vậy, trong khi mình chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi nói với Cụ Hồ:
- Thưa Cụ, việc Cụ giao là quá khó vì gấp quá rồi.
Cụ Hồ nói ngay: Có khó thì mới giao cho chú chứ!".
Ông Nguyễn Hữu Đang nhận nhiệm vụ và hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trọng trách.
2. Địa điểm nào được chọn tổ chức ngày Lễ Độc lập 2/9/1945?
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Khu Quần Ngựa
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- Đông Dương học xá0%
- Quảng trường Nhà hát lớn0%
- Vườn hoa Ba Đình0%Chính xác
Địa điểm để tổ chức ngày Lễ Độc lập 2/9/1945 được đánh giá kỹ lưỡng. Các nơi được cân nhắc là khu Quần Ngựa, Đông Dương học xá (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội), Quảng trường Nhà hát lớn, nhưng đều không phù hợp. Sau khi cân nhắc kỹ, Trung ương quyết định chọn Vườn hoa Ba Đình (nay là Quảng trường Ba Đình) làm địa điểm tổ chức sự kiện quan trọng này.
Ngay trong đêm 1/9/1945, lực lượng bảo vệ đã triển khai tại khu vực Vườn hoa Ba Đình và các điểm chốt dọc đường Phan Đình Phùng đến Bắc Bộ Phủ (nay là Nhà khách Chính phủ), đảm bảo cho Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào đúng ngày dự kiến.
3. Lực lượng nào được giao nhiệm vụ bảo vệ ngày lễ?
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Sở Liêm phóng Bắc Bộ
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- Cảnh sát, quân đội0%
- Đội Tự vệ chiến đấu Cứu quốc thành Hoàng Diệu0%
- Tất cả các lực lượng trên0%Chính xác
Chính phủ Cách mạng lâm thời đã phân công nhiệm vụ bảo vệ buổi lễ long trọng này cho Sở Liêm phóng Bắc Bộ (tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân), cảnh sát cùng với quân đội và Đội Tự vệ chiến đấu Cứu quốc thành Hoàng Diệu… Nhiệm vụ của các lực lượng trên là bảo vệ các thành viên Chính phủ lâm thời và quần chúng dự mít tinh.
4. Công tác bảo vệ Lễ đài Độc lập được chia thành mấy vòng bảo vệ?
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- 40%Chính xác
Theo lời kể của Trung tướng Phạm Hồng Cư, người trực tiếp tham gia bảo vệ Lễ đài Độc lập, công tác bảo vệ ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình được chia làm ba vòng bảo vệ do ba lực lượng đảm nhiệm.
Trong đó, các đơn vị Giải phóng quân từ chiến khu về Hà Nội trực tiếp bảo vệ Lễ đài ở vòng trong. Sở Liêm phóng Bắc Bộ ở vòng hai, dưới chân Lễ đài, trực tiếp bảo vệ các thành viên Chính phủ Lâm thời.
Đội Tự vệ chiến đấu Cứu quốc thành Hoàng Diệu của Trung tướng Phạm Hồng Cư được giao nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài cùng. Ngoài ra, còn có các lực lượng quần chúng như thanh niên cứu quốc, công nhân cứu quốc… tuy dự mít tinh nhưng có ý thức cùng bảo vệ Chính phủ Lâm thời.
5. Ai là người trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài ngày 2/9/1945?
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Vương Thừa Vũ
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- Hoàng Văn Thái0%
- Chu Đình Xương0%
- Đàm Quang Trung0%Chính xác
Trong thời gian diễn ra buổi lễ mít tinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh được ông Chu Đình Xương, Giám đốc Sở liêm phóng Bắc Bộ trực tiếp bảo vệ. Trong những thước phim tư liệu còn lưu giữ tại Bảo tàng Công an Nhân dân, đồng chí Chu Đình Xương đứng cạnh che ô cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lễ đài.
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