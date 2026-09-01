Chính xác

Ngày 28/8/1945, tại Bắc Bộ phủ, Chính phủ lâm thời quyết định tổ chức lễ ra mắt quốc dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao cho ông Nguyễn Hữu Đang (1913-2007) làm Trưởng ban Tổ chức.

Ông Nguyễn Hữu Đang kể lại trong hồi ký như sau: “Cụ hỏi tôi với giọng Nghệ pha, rất giống giọng cụ Phan Bội Châu mà có lần tôi đã được nghe:

- Chính phủ lâm thời quyết định làm lễ ra mắt quốc dân đồng bào vào ngày 2/9. Chú có đảm đương được việc tổ chức buổi lễ không?

Tôi tính rất nhanh trong đầu: Tháng 8 có 31 ngày, như vậy là chỉ còn 4 ngày nữa thôi... Tôi suy nghĩ cân nhắc trong từng phút. Hình dung ra tất cả những khó khăn như núi mà tôi phải vượt qua... để tổ chức được một ngày đại lễ như vậy, trong khi mình chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi nói với Cụ Hồ:

- Thưa Cụ, việc Cụ giao là quá khó vì gấp quá rồi.

Cụ Hồ nói ngay: Có khó thì mới giao cho chú chứ!".

Ông Nguyễn Hữu Đang nhận nhiệm vụ và hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trọng trách.