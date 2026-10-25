Chính xác

Ý tưởng xây dựng tuyến đường sắt tới Tây Tạng đã được đặt ra từ giữa thế kỷ XX, song trong nhiều thập kỷ vẫn được đánh giá là bất khả thi.

Quá trình triển khai dự án buộc Trung Quốc phải đối mặt với 3 thách thức lớn: Tình trạng thiếu oxy ở độ cao lớn; nhiều đoạn xuyên qua vùng băng vĩnh cửu dễ biến dạng; hệ sinh thái cao nguyên cực kỳ mong manh.

Trong đó, thách thức lớn nhất đến từ lớp băng vĩnh cửu kéo dài hàng trăm km. Khi nhiệt độ thay đổi, lớp đất này có thể tan chảy, gây sụt lún nền đường. Không chỉ đối mặt với địa hình hiểm trở, môi trường thi công cũng đặt ra áp lực lớn đối với lực lượng lao động. Hàng chục nghìn công nhân làm việc trong điều kiện oxy loãng, dễ rơi vào trạng thái kiệt sức, đau đầu hoặc gặp nguy cơ phù phổi do độ cao.