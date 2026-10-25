1. Nước nào có tuyến đường sắt cao nhất thế giới?
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Canada
0%
- Trung Quốc0%
- Nga0%
- Mỹ0%Chính xác
Đường sắt Thanh Tạng ở Trung Quốc là tuyến đường sắt cao nhất thế giới, với điểm cao nhất tại đèo Đường Cổ Lạp là hơn 5.000m so với mực nước biển. Kỷ lục này được Guinness ghi nhận. Riêng phần đường sắt kéo dài liên tục 960km nằm ở độ cao 4.000m so với mực nước biển.
Công trình này xuyên qua cao nguyên Thanh Tạng, khu vực được đánh giá thuộc nhóm địa hình khắc nghiệt nhất hành tinh.
2. Quá trình xây dựng tuyến đường sắt này đối mặt với thách thức nào?
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Thiếu oxy
0%
- Nền đất băng vĩnh cửu dễ biến dạng0%
- Hệ sinh thái cao nguyên mỏng manh0%
- Cả 3 ý trên0%Chính xác
Ý tưởng xây dựng tuyến đường sắt tới Tây Tạng đã được đặt ra từ giữa thế kỷ XX, song trong nhiều thập kỷ vẫn được đánh giá là bất khả thi.
Quá trình triển khai dự án buộc Trung Quốc phải đối mặt với 3 thách thức lớn: Tình trạng thiếu oxy ở độ cao lớn; nhiều đoạn xuyên qua vùng băng vĩnh cửu dễ biến dạng; hệ sinh thái cao nguyên cực kỳ mong manh.
Trong đó, thách thức lớn nhất đến từ lớp băng vĩnh cửu kéo dài hàng trăm km. Khi nhiệt độ thay đổi, lớp đất này có thể tan chảy, gây sụt lún nền đường. Không chỉ đối mặt với địa hình hiểm trở, môi trường thi công cũng đặt ra áp lực lớn đối với lực lượng lao động. Hàng chục nghìn công nhân làm việc trong điều kiện oxy loãng, dễ rơi vào trạng thái kiệt sức, đau đầu hoặc gặp nguy cơ phù phổi do độ cao.
3. Tuyến đường sắt Thanh Tạng thông xe vào năm nào?
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1986
0%
- 19960%
- 20060%
- 20160%Chính xác
Tuyến đường sắt Thanh Tạng chính thức thông xe ngày 1/7/2006. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 30 tỷ Nhân dân tệ và sự tham gia của khoảng 100.000 kỹ sư, công nhân trong suốt 20 năm xây dựng, theo Tibet Discovery.
4. Tuyến đường sắt này nắm giữ bao nhiêu kỷ lục?
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3
0%
- 60%
- 90%
- 120%Chính xác
Theo Tibet Discovery, tuyến đường sắt Thanh Tạng nắm giữ 9 kỷ lục thế giới, gồm: (1) Tuyến đường sắt cao nhất thế giới; (2) Tuyến đường sắt cao nguyên dài nhất thế giới; (3) Tuyến đường sắt Thanh Tạng xuyên qua đất đóng băng dài nhất thế giới; (4) Nhà ga Tanggula (thuộc đường sắt Thanh Tạng) là ga đường sắt cao nhất thế giới.
Ngoài ra, (5) Đường hầm Fenghuoshan là đường hầm đất đóng băng cao nhất thế giới; (6) Đường hầm núi Côn Lôn ở tỉnh Thanh Hải là đường hầm cao nguyên dài nhất thế giới được xây dựng trên đất đóng băng; (7) Bệ đặt và lắp dựng đường ray Amdo là nền móng đặt đường ray cao nhất trên thế giới; (8) Cầu sông Thanh Thủy là cầu đường sắt cao nguyên dài nhất thế giới; (9) Đoàn tàu Thanh Tạng có thể chạy với tốc độ nhanh nhất so với bất kỳ chuyến tàu nào trên tuyến đường sắt đất đóng băng ở bất kỳ đâu trên thế giới.
5. Đất nước nào có hệ thống đường sắt cao tốc dài nhất thế giới?
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Nhật Bản
0%
- Mỹ0%
- Trung Quốc0%
- Nga0%Chính xác
Cuối tháng 12/2025, hạ tầng giao thông Trung Quốc xác lập cột mốc kỷ lục với mạng lưới đường sắt cao tốc chính thức vượt 50.000km. Đây là mạng lưới dài nhất thế giới, vượt xa tổng chiều dài của mọi quốc gia khác cộng lại và hơn chu vi Trái Đất khoảng 10.000km.
Theo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối năm 2025, mạng lưới đường sắt cao tốc đã phủ tới 97% các thành phố có dân số trên 500.000 người. Hệ thống này giúp hình thành các vòng di chuyển trong 1-2 giờ ở bán kính 500km. Các hành trình liên vùng dài 1.000–2.000km cũng có thể hoàn thành trong một ngày.
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