Theo thống kê tổng hợp của World Population Review 2026 về chiều cao trung bình của nam và nữ ở độ tuổi 19, phụ nữ Singapore có chiều cao trung bình 161,30 cm, cao nhất trong các quốc gia Đông Nam Á.

Nam giới Singapore cũng có chiều cao đứng đầu khu vực (174 cm).