1. Quốc gia nào có chiều cao trung bình của phụ nữ cao nhất Đông Nam Á?
-
Thái Lan
0%
- Việt Nam0%
- Singapore0%
- Malaysia0%Chính xác
Theo thống kê tổng hợp của World Population Review 2026 về chiều cao trung bình của nam và nữ ở độ tuổi 19, phụ nữ Singapore có chiều cao trung bình 161,30 cm, cao nhất trong các quốc gia Đông Nam Á.
Nam giới Singapore cũng có chiều cao đứng đầu khu vực (174 cm).
2. Theo số liệu quốc tế mới nhất, phụ nữ Việt Nam đứng thứ mấy về chiều cao trung bình trong khu vực?
-
Thứ 2
0%
- Thứ 30%
- Thứ 40%
- Thứ 50%Chính xác
Theo thống kê tổng hợp của World Population Review 2026, nữ giới 19 tuổi ở Việt Nam có chiều cao trung bình là 158,43 cm, đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, sau Singapore (161,30 cm) và Thái Lan (159,42 cm).
Trong khi đó, theo công bố tháng 6/2025 của Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, chiều cao trung bình của phụ nữ Việt Nam là 156,2 cm, xếp thứ 4, sau Singapore, Thái Lan và Malaysia (157,06 cm).
3. Quốc gia nào có chiều cao trung bình của phụ nữ thấp nhất Đông Nam Á?
-
Lào
0%
- Timor-Leste0%
- Indonesia0%
- Philippines0%Chính xác
Phụ nữ Timor-Leste có chiều cao trung bình 152,71 cm, thấp nhất trong danh sách.
4. Có bao nhiêu quốc gia ở Đông Nam Á có chiều cao trung bình của phụ nữ dưới 155 cm?
-
4
0%
- 50%
- 60%
- 70%Chính xác
Ở Đông Nam Á, phụ nữ tại 6 quốc gia dưới đây có chiều cao trung bình dưới 155 cm:
Lào (153,10 cm)
Campuchia (154,75 cm)
Myanmar (154,71 cm)
Indonesia (154,36 cm)
Philippines (154,14 cm)
Timor-Leste (152,71 cm)
5. Đông Nam Á có quốc gia sở hữu chiều cao trung bình của phụ nữ thấp nhất thế giới?
-
Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo số liệu của World Population Review 2026, phụ nữ Guatemala (một nước ở Trung Mỹ) có chiều cao trung bình khoảng 150,91 cm, thấp nhất thế giới. Trong khi đó, tại Đông Nam Á, quốc gia có chiều cao phụ nữ thấp nhất là Timor-Leste với khoảng 152,71 cm, cao hơn Guatemala.
6. Nữ giới nước nào có chiều cao trung bình đứng đầu thế giới?
-
Hà Lan
0%
- Mỹ0%
- Đức0%
- Estonia0%Chính xác
Nữ giới 19 tuổi ở Hà Lan cao trung bình 170,36 cm, đứng đầu thế giới, theo thống kê năm 2026 của World Population Review tại gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Xếp sau Hà Lan về chiều cao nữ giới là Montenegro (169,96 cm); Đan Mạch (169,47 cm); Estonia (168,66 cm); Iceland (168,91 cm); Bosnia and Herzegovina (167,47 cm).
chiều cao trung bình
Singapore
Đông Nam Á
