1. Quốc gia nào hạnh phúc nhất Đông Nam Á?
-
Thái Lan
0%
Singapore
Malaysia
Việt Nam
Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2026, Singapore là quốc gia hạnh phúc nhất khu vực Đông Nam Á. Danh sách này xếp hạng 147 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.
Báo cáo này thường được công bố hàng năm, xếp hạng các quốc gia dựa trên cách người dân đánh giá cuộc sống của chính họ. Dữ liệu chủ yếu đến từ các cuộc thăm dò ý kiến cùng với nhiều phân tích của các nhà nghiên cứu về những yếu tố như hỗ trợ xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh, tự do, sự hào phóng hay nhận thức về tham nhũng.
2. Đây cũng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới?
-
Đúng
0%
Sai
Năm 2026, Singapore xếp thứ 36 thế giới về mức độ hạnh phúc. Đứng đầu thế giới là Phần Lan. Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp quốc gia Bắc Âu được vinh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
Nghiên cứu viên thực hiện Báo cáo Hạnh phúc Thế giới cho biết yếu tố con người đóng vai trò quan trọng. Người dân Phần Lan đoàn kết, sống tập trung vào bản thân thay vì vật chất, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc.
Tiếp sau Phần Lan là nhóm các quốc gia quen thuộc trong top 10 gồm lần lượt: Iceland, Đan Mạch, Costa Rica, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan, Israel, Luxembourge, Thụy Sĩ.
3. Việt Nam xếp thứ mấy khu vực về chỉ số hạnh phúc?
-
2
0%
3
4
5
Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ hai ở Đông Nam Á, sau Singapore, theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2026. Theo sau có Thái Lan (52), Philippines (56), Malaysia (71), Indonesia (87), Lào (92), Campuchia (121), Myanmar (129).
4. Nước Mỹ đứng hạng bao nhiêu thế giới về chỉ số hạnh phúc?
-
13
0%
23
33
43
Mỹ xếp thứ 23 thế giới về chỉ số hạnh phúc năm 2026. Các báo cáo gần đây cho thấy sự tụt hạng của Mỹ không phải là diễn biến ngẫu nhiên.
Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2024, mức độ hài lòng với cuộc sống của người Mỹ dưới 30 tuổi suy giảm là một nhân tố quan trọng. Sang báo cáo năm 2025, trọng tâm chuyển sang sự suy yếu của các kết nối xã hội. Cụ thể, hơn 1/4 người trưởng thành ở Mỹ cho biết họ ăn tất cả các bữa một mình trong năm 2023 - tăng hơn 50% so với năm 2003. Một số phân tích khác cũng cho thấy mức độ hạnh phúc đi xuống có liên hệ với sự suy giảm niềm tin trong xã hội.
Báo cáo năm 2026 bổ sung thêm một yếu tố có thể góp phần kéo tụt mức độ hạnh phúc, khi cho rằng việc sử dụng mạng xã hội quá nhiều trên điện thoại thông minh có thể đang làm suy yếu sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên tại các quốc gia nói tiếng Anh và Tây Âu.
5. Quốc gia nào đứng cuối bảng về chỉ số hạnh phúc?
-
Zimbawe
0%
Sri Lanka
Iran
Afghanistan
Các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột tiếp tục xếp hạng cuối danh sách này. Năm 2026, Afghanistan một lần nữa đứng cuối bảng. Gần kề là Sierra Leone (146) và Malawi (145), Zimbawe (144), Bostwana (143)…
-
-
-
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
