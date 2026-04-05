Mỹ xếp thứ 23 thế giới về chỉ số hạnh phúc năm 2026. Các báo cáo gần đây cho thấy sự tụt hạng của Mỹ không phải là diễn biến ngẫu nhiên.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2024, mức độ hài lòng với cuộc sống của người Mỹ dưới 30 tuổi suy giảm là một nhân tố quan trọng. Sang báo cáo năm 2025, trọng tâm chuyển sang sự suy yếu của các kết nối xã hội. Cụ thể, hơn 1/4 người trưởng thành ở Mỹ cho biết họ ăn tất cả các bữa một mình trong năm 2023 - tăng hơn 50% so với năm 2003. Một số phân tích khác cũng cho thấy mức độ hạnh phúc đi xuống có liên hệ với sự suy giảm niềm tin trong xã hội.

Báo cáo năm 2026 bổ sung thêm một yếu tố có thể góp phần kéo tụt mức độ hạnh phúc, khi cho rằng việc sử dụng mạng xã hội quá nhiều trên điện thoại thông minh có thể đang làm suy yếu sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên tại các quốc gia nói tiếng Anh và Tây Âu.