Chính xác

Lào là quốc gia có mật độ dân số thấp nhất khu vực Đông Nam Á, với khoảng 33 người/km2. Cụ thể, nước này có diện tích khoảng 236.800km2 nhưng dân số chỉ khoảng 8 triệu người. Diện tích rộng nhưng dân số tương đối ít khiến mật độ dân số Lào thấp hơn các quốc gia còn lại trong khu vực.

Địa hình Lào chủ yếu là đồi núi, cao nguyên, rừng và thung lũng khiến dân cư phân bố không đồng đều.