1. Quốc gia nào có mật độ dân số thấp nhất Đông Nam Á?
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Timor Leste
0%
- Brunei0%
- Lào0%
- Myanmar0%Chính xác
Lào là quốc gia có mật độ dân số thấp nhất khu vực Đông Nam Á, với khoảng 33 người/km2. Cụ thể, nước này có diện tích khoảng 236.800km2 nhưng dân số chỉ khoảng 8 triệu người. Diện tích rộng nhưng dân số tương đối ít khiến mật độ dân số Lào thấp hơn các quốc gia còn lại trong khu vực.
Địa hình Lào chủ yếu là đồi núi, cao nguyên, rừng và thung lũng khiến dân cư phân bố không đồng đều.
2. Đây là quốc gia Đông Nam Á duy nhất không giáp biển?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Lào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không giáp biển. Phía bắc của Lào giáp Trung Quốc, phía tây bắc giáp với Myanmar, phía đông giáp Việt Nam, phía nam giáp Campuchia, phía tây và tây nam giáp Thái Lan.
Do không có biển, sông Mekong, dòng sông chính ở Lào, có vai trò quan trọng. Đây là tuyến giao thông đường thuỷ lớn, cung cấp nước cho thuỷ điện, nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản. Thủ đô Vientiane của Lào cũng nằm bên bờ sông này.
3. Quốc gia nào có đường biên giới dài nhất với Lào?
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Trung Quốc
0%
- Việt Nam0%
- Campuchia0%
- Thái Lan0%Chính xác
Việt Nam là quốc gia có đường biên giới dài nhất với Lào, kéo dài khoảng 2.337km dọc khu vực phía đông Lào. Phần lớn đường biên chạy qua đồi núi hiểm trở và dãy Trường Sơn, tạo nên không gian kết nối quan trọng về giao thương, du lịch và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Đây cũng là tuyến biên giới trên đất liền dài nhất của Việt Nam với các nước láng giềng. Trong khi đó, Việt Nam có đường biên giới với Trung Quốc dài 1.499km và với Campuchia khoảng 1.255km.
4. Người dân nước này tiêu thụ xăng ít nhất khu vực Đông Nam Á nếu tính theo đầu người, đúng hay sai?
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Đúng
0%
- Sai0%Chính xác
Theo dữ liệu của The Global Economy, người dân Lào có mức tiêu thụ xăng trung bình thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Một người dân Lào tiêu thụ trung bình 33 lít xăng/năm, trong khi một người dân Philippines tiêu thụ 62 lít xăng/năm, còn người Campuchia tiêu thụ trung bình 66 lít xăng/năm.
5. Quốc gia nào có mật độ dân số cao nhất Đông Nam Á?
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Philippines
0%
- Thái Lan0%
- Singapore0%
- Malaysia0%Chính xác
Singapore là đảo quốc có diện tích chỉ khoảng 736km2, nhỏ nhất ở Đông Nam Á. Dân số nước này hiện khoảng hơn 6 triệu người. Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore chỉ nhiều dân hơn Brunei và Timor Leste. Tuy nhiên, xét về mật độ dân số, nơi đây lại có mật độ vượt 8.200 người/km2, thuộc nhóm cao nhất khu vực.
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