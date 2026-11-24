1. Vịnh nào lớn nhất ở Đông Nam Á?
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Vịnh Bái Tử Long
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- Vịnh Lan Hạ0%
- Vịnh Bắc Bộ0%
- Vịnh Thái Lan0%Chính xác
Vịnh Thái Lan có diện tích khoảng 320.000km2, là một vịnh nằm ở Biển Đông, được bao quanh bởi Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Malaysia. Đây là vịnh lớn nhất Đông Nam Á, có vai trò quan trọng đối với hoạt động hàng hải, khai thác thủy sản và du lịch của các quốc gia ven vịnh.
Nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực có thể kể đến Pattaya, Koh Samui (Thái Lan) và Phú Quốc (Việt Nam). Vùng vịnh còn có các hệ sinh thái biển như rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng ngập mặn, góp phần duy trì đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.
2. Đảo nào lớn nhất ở Đông Nam Á?
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Sumatra
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- Borneo0%
- Phú Quốc0%Chính xác
Borneo ở Đông Nam Á, rộng hơn 740.000km2 với 21 triệu dân, là đảo lớn nhất châu Á và lớn thứ ba thế giới, sau Greenland và New Guinea.
Đảo Borneo thuộc chủ quyền của ba nước với khoảng 3/4 thuộc Indonesia, 1/4 thuộc Malaysia và khoảng 1% thuộc Brunei. Brunei là nước duy nhất mà toàn bộ lãnh thổ nằm trên hòn đảo này.
Borneo là nơi trú ngụ của những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn, với nhiều động vật đặc hữu, nổi bật là loài đười ươi Borneo.
3. Hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á thuộc quốc gia nào?
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Campuchia
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- Lào0%
- Thái Lan0%
- Indonesia0%Chính xác
Hồ Tonle Sap (Việt Nam hay gọi là Biển Hồ) của Campuchia là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á. Mực nước của hồ này phụ thuộc vào sự “đảo chiều bất thường” theo mùa.
Năm 1997, hồ Tonle Sap được công nhận là khu dự trữ sinh quyển của UNESCO. Đặc điểm mở rộng diện tích mặt nước theo mùa đem lại cho hồ sự đa dạng sinh học. Nơi đây có thảm thực vật phong phú và là môi trường sống cho nhiều loài động vật như các loại cá, chim, khỉ đuôi dài, rái cá mũi lông.
4. Sông nào dài nhất Đông Nam Á?
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Sông Dương Tử
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- Sông Hoàng Hà0%
- Sông Mekong0%
- Sông Nile0%Chính xác
Sông Mekong dài khoảng 4.900km, dài nhất Đông Nam Á và đứng thứ 12 thế giới, với lưu vực rộng tới 795.000km2.
Dòng sông này chảy qua 6 quốc gia, gồm: Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Đây là dòng sông huyết mạch, nuôi sống hàng chục triệu người bằng nghề nông và đánh bắt thủy sản.
Sông Mekong khởi nguồn từ Tây Tạng, băng qua tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, chảy qua lãnh thổ các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia trước khi chảy vào Việt Nam và đổ ra Biển Đông.
5. Đây là con sông chảy qua nhiều quốc gia nhất, đúng hay sai?
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Đúng
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- Sai0%Chính xác
Không phải sông Mekong, sông Nile mới là dòng sông chảy qua nhiều quốc gia nhất. Với chiều dài khoảng 6.650 km, sông Nile chảy qua 11 nước châu Phi, gồm: Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Cộng hòa dân chủ Congo, Kenya, Ethiopia, Eritrea, Nam Sudan, Sudan và Ai Cập.
- Sai
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trắc nghiệm địa lý
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