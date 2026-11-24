Chính xác

Vịnh Thái Lan có diện tích khoảng 320.000km2, là một vịnh nằm ở Biển Đông, được bao quanh bởi Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Malaysia. Đây là vịnh lớn nhất Đông Nam Á, có vai trò quan trọng đối với hoạt động hàng hải, khai thác thủy sản và du lịch của các quốc gia ven vịnh.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực có thể kể đến Pattaya, Koh Samui (Thái Lan) và Phú Quốc (Việt Nam). Vùng vịnh còn có các hệ sinh thái biển như rạn san hô, thảm cỏ biển và rừng ngập mặn, góp phần duy trì đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.