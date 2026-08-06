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Theo số liệu từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản, tính đến cuối năm 2025, có khoảng 4,1 triệu người nước ngoài sống tại nước này. Trong số đó, có 681.000 người Việt, đưa Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản.

Người Trung Quốc đứng đầu danh sách cư dân nước ngoài tại Nhật Bản với 930.000 người. Xếp thứ ba là Hàn Quốc với khoảng 407.000 người.