1. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có bao nhiêu người?
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4,5 triệu
0%
- 5,5 triệu0%
- 6,5 triệu0%
- 7,5 triệu0%Chính xác
Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã phát triển mạnh cả “về lượng và chất”. Từ khoảng 2,7 triệu người ở gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2004, đến nay đã có gần 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, khoảng 80% bà con sinh sống tại các nước phát triển, có vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định, được đánh giá cao tại sở tại và trên các diễn đàn quốc tế.
2. Nước nào trên thế giới có cộng đồng người Việt đông nhất?
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Nhật Bản
0%
- Trung Quốc0%
- Mỹ0%
- Hàn Quốc0%Chính xác
Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có khoảng 6,5 triệu người đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó đông nhất là ở Mỹ. Dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy, có khoảng 2,34 triệu người gốc Việt sinh sống tại quốc gia này.
3. Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ mấy tại Nhật Bản?
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1
0%
- 20%
- 30%
- 40%Chính xác
Theo số liệu từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản, tính đến cuối năm 2025, có khoảng 4,1 triệu người nước ngoài sống tại nước này. Trong số đó, có 681.000 người Việt, đưa Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản.
Người Trung Quốc đứng đầu danh sách cư dân nước ngoài tại Nhật Bản với 930.000 người. Xếp thứ ba là Hàn Quốc với khoảng 407.000 người.
4. Quốc gia nào có cộng đồng người Việt đông nhất tại châu Phi?
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Sudan
0%
- Ai Cập0%
- Angola0%
- Nam Phi0%Chính xác
Theo Cổng thông tin Bộ Ngoại giao Việt Nam, Angola có cộng đồng người Việt đông nhất tại châu Phi. Hiện nay, có khoảng 8.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Angola, tập trung đông nhất ở thủ đô Luanda và các thành phố lớn. Các hoạt động thương mại của người Việt Nam tại Angola phần lớn diễn ra ở quy mô nhỏ lẻ, tập trung vào các lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, xây dựng, thương mại gỗ, y tế...
Hội người Việt Nam tại Angola được Chính phủ Angola cấp phép hoạt động từ tháng 4/2016. Hội doanh nhân Việt Nam tại Angola được thành lập vào tháng 6/2024.
5. Đâu là điểm đến quốc tế thu hút nhiều khách Việt nhất?
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Thái Lan
0%
- Nhật Bản0%
- Campuchia0%
- Mỹ0%Chính xác
Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố, trong năm 2025, lượng người Việt Nam xuất cảnh đạt 6,7 triệu lượt, trong đó điểm đến chủ yếu nằm ở khu vực châu Á.
Số liệu từ Bộ Du lịch Campuchia công bố cho thấy Việt Nam là thị trường gửi khách lớn nhất đến quốc gia này với 1,11 triệu lượt, chiếm hơn 20% tổng lượng khách quốc tế đến. Campuchia trở thành điểm hút nhiều khách Việt nhất năm 2025.
Những thị trường tiếp theo cũng được khách Việt ưa chuộng là Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Mỹ…
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