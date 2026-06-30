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Sáng 30/6, theo ghi nhận của phóng viên tại tổ 1C, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, nhiều hộ dân bị nước ngập tràn vào trong nhà.

Khu dân cư tại phường Cao Xanh bị ngập sâu. Ảnh: Phạm Công

Người dân nhận định nước sẽ dâng cao nên chủ động kê cao đồ đạc ở tầng 1 để tránh hỏng hóc. Những hộ dân ở vị trí cao hơn thì dùng tấm ván, bạt, bao cát để chắn trước cửa nhà.

Người dân đưa trẻ nhỏ lên tầng cao. Ảnh: Phạm Công

Bà Phạm Thị Thanh (Tổ trưởng tổ 1C, phường Cao Xanh) cho biết, từ khi miệng cống thoát nước ở đầu khu dân cư được cải tạo bé lại thì nơi đây hễ mưa là ngập.

Bà Phạm Thị Thanh (áo hoa). Ảnh: Phạm Công

Người dân tại tổ 1C phải thay phiên nhau khơi thông miệng cống thoát nước để tránh rác thải làm tắc nghẽn.

Trong khi đó, tại khu vực Bãi Muối, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh, nước đã dâng cao từ đêm, có nhà dân bị ngập sâu khoảng 50cm.

Mặc dù người dân đã chắn trước cửa nhưng nước vẫn tràn vào nhà. Ảnh: Phạm Công

Nhiều khu dân cư vẫn ngập trong nước. Ảnh: Phạm Công

Tại Hải Phòng, tình trạng ngập úng cũng xảy ra trên nhiều tuyến đường, khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn.

Một điểm bị ngập sâu tại phố Lê Lợi. Ảnh: Thu Hằng

Mưa ngập đúng vào giờ đi làm, một số người dân phải loay hoay dắt xe chết máy. Trong khi đó, các đơn vị cứu hộ phương tiện làm việc hết công suất

Trên các phố Lê Hồng Phong, Lê Lợi, Lạch Tray, Lương Khánh Thiện xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, dòng người chôn chân trên đường.

Một ô tô trên phố Lê Quang Đạo bị cây đổ đè trúng. Ảnh: Thu Hằng

Các ô tô ùn tắc trên phố Lê Hồng Phong. Ảnh: Thu Hằng

Cao Bằng sạt lở, ngập úng khắp nơi, nhà máy thủy điện thông báo xả lũ Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến sáng ngày 26/6, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bị ngập úng, sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.