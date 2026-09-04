Chiều 4/9, cơn mưa lớn kéo dài tại TP Đồng Nai khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, giao thông qua khu vực hỗn loạn.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 16h cùng ngày, mưa bắt đầu trút xuống dữ dội tại các phường Hố Nai, Long Bình, Tam Hiệp và một số khu vực lân cận.

Chỉ sau gần một giờ, lượng nước lớn đổ xuống trong khi hệ thống thoát nước không kịp tiêu thoát đã khiến một số tuyến đường ngập nặng.

Tại Quốc lộ 1, khu vực trước trụ sở UBND phường Hố Nai, nhà thờ Thánh Tâm và một số điểm trũng thấp tạo thành dòng chảy mạnh. Có nơi ngập sâu khoảng 0,5m.

Lo ngại, một số người dân chủ động dừng xe bên đường hoặc tìm nơi trú an toàn, chờ nước rút.

Đi qua đoạn đường ngập sâu, xe của người đàn ông bị chết máy. Ông phải dắt bộ xe đi qua khu vực ngập sâu trên Quốc lộ 1.

Anh Tài, người dân sống dọc Quốc lộ 1 qua phường Hố Nai cho biết mỗi khi mưa lớn, đoạn đường này thường ngập nhanh. Nước dâng cao khiến xe máy khó di chuyển, nhiều phương tiện chết máy, giao thông qua khu vực ùn ứ.

Một số phương tiện ngã nhào giữa dòng nước. Người dân gần đó phải chạy ra hỗ trợ dựng xe và đưa phương tiện vào nơi an toàn.

Lực lượng CSGT túc trực trên Quốc lộ 1 (phường Long Bình) để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân và cảnh báo các phương tiện hạn chế di chuyển qua đoạn nước chảy xiết.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Đồng Nai, tại trạm đo mưa khu vực Biên Hòa, lượng mưa ghi nhận trong chiều nay là 21,6mm. Các khu vực còn lại chủ yếu có mưa vừa, mưa nhỏ hoặc không mưa.

Theo cảnh báo, trong 3-4 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xảy ra tại một số khu vực, có khả năng mở rộng sang nơi lân cận. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và ngập úng tại vùng trũng thấp.