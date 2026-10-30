Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa nội soi lấy thành công lưỡi dao lam cắm xuyên hai thành thực quản của người đàn ông 45 tuổi.

Ngày 30/10, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về trường hợp hy hữu trên. Bệnh nhân là nam giới, 45 tuổi, trú tại Ninh Bình.

Trước đó, sáng 21/10, khi đang ăn mì tôm, người đàn ông đột ngột xuất hiện đau họng. Sau khi đến một phòng khám tư nhân, bệnh nhân được phát hiện có dị vật trong thực quản và chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cấp cứu vào chiều cùng ngày.

Thời điểm nhập viện, người bệnh tỉnh táo nhưng đau họng, tức ngực, nói khó do đau, mạch nhanh. Kết quả chụp X-quang cho thấy tràn khí lan tỏa trong trung thất và vùng nền cổ hai bên.

Đặc biệt, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính xác định một lưỡi dao lam nằm trong lòng thực quản, ngang mức đốt sống ngực D2-D3. Thành thực quản xung quanh dày, phù nề, kèm tràn khí trung thất và khí tự do vùng nền cổ.

Ngay sau đó, bệnh viện tổ chức hội chẩn toàn viện. Do kết quả ban đầu chưa ghi nhận tổn thương mạch máu, các chuyên gia thống nhất phương án lấy dị vật qua nội soi dưới gây mê nội khí quản tại phòng mổ.

Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Thách thức lớn nhất của ca bệnh là lưỡi dao lam có cạnh sắc, cắm sâu và xuyên thủng hai thành thực quản đối diện nhau tại đoạn 1/3 trên. Đây là vị trí có lòng thực quản hẹp, không gian thao tác của ống nội soi hạn chế. Chỉ một sai sót trong quá trình lấy dị vật cũng có thể khiến tổn thương lan rộng.

Qua nội soi, các bác sĩ xác định lưỡi dao lam nằm cách cung răng trên khoảng 20cm, cắm sâu vào hai thành thực quản. Sau khi lấy dị vật, ê-kíp phát hiện hai vết rách lớp cơ đối diện nhau, mỗi vết dài khoảng 2cm. Một bên có lỗ thủng, kèm hiện tượng thoát khí.

Các bác sĩ nhanh chóng lấy dị vật và xử trí lỗ thủng ngay trong đêm. Toàn bộ quá trình nội soi kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, kết thúc vào khoảng nửa đêm. Cùng lúc đó, ê-kíp phẫu thuật tiêu hóa tiếp tục thực hiện mở thông dạ dày và mở thông hỗng tràng nhằm bảo đảm đường nuôi dưỡng cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, thủng thực quản do dị vật sắc nhọn là tình trạng nguy hiểm, có thể dẫn đến viêm trung thất hoặc áp xe trung thất nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Khi biến chứng xảy ra, việc điều trị thường phức tạp, người bệnh có thể phải trải qua phẫu thuật lớn, hồi sức kéo dài, thậm chí đối mặt với nguy cơ tử vong.

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