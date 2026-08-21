Ngày 21/8, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cụ ông L.M.H (85 tuổi, ở phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng sốt cơn 39,2 độ, rét run.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đã qua nhiều cuộc phẫu thuật như mổ cắt 2/3 dạ dày điều trị loét dạ dày, mổ thoát vị bẹn, thoát vị cột sống. Đáng chú ý, người bệnh không có biểu hiện nôn, đau bụng hay khó thở, ăn uống, đại tiểu tiện bình thường.

Cụ ông sau phẫu thuật lấy dị vật được chăm sóc hồi sức tích cực. Ảnh: BVCC

Qua chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng, các bác sĩ phát hiện hình ảnh dị vật xuyên thành đại tràng Sigma ra khoang sau phúc mạc vùng tiểu khung bên phải, kèm theo dịch và khí.

Các xét nghiệm biểu hiện nhiễm khuẩn nặng (bạch cầu 16,4 G/L, procalcitonin 37,51 ng/mL, lactat 5 mmol/L), suy giảm chức năng thận. Ông H. được chẩn đoán thủng đại tràng Sigma, ruột non do dị vật gây áp-xe tiểu khung và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Bác sĩ Đỗ Chí Nhàn cùng các đồng nghiệp Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến phẫu thuật mở ổ bụng xác định dị vật là một chiếc tăm tre xuyên thủng thành đại tràng Sigma, quai hồi tràng vào thành chậu phải.

Tổn thương viêm lan rộng khoang sau phúc mạc, gây ổ giả phình động mạch chậu trong. Đây là tình trạng tổn thương phức tạp, đặc biệt nguy hiểm ở người bệnh cao tuổi, thể trạng suy kiệt và có bệnh lý tăng huyết áp kèm theo.

Các y bác sĩ đã phẫu tích lấy dị vật, khâu vị trí thủng ở ruột non và trực tràng, làm hậu môn nhân tạo đại tràng Sigma, xử trí tổn thương mạch máu cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, ông H. được chăm sóc, điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện Bãi Cháy.