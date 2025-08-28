Hệ thống đèn chiếu sáng là bộ phận quan trọng, không thể thiếu trên ô tô và xe máy. Ngoài chức năng giúp người lái quan sát rõ hơn trong điều kiện ban đêm hoặc thời tiết xấu, đèn chiếu sáng còn đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trên thực tế, nhiều lái xe thường quên bật hoặc bật đèn không đúng khi đi qua hầm trong điều kiện thời tiết ban ngày, nghĩ rằng không ảnh hưởng gì.

Nhưng trong hầm đường bộ với không gian kín và ánh sáng và tầm nhìn hạn chế rất dễ dẫn đến va chạm và gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Trong hầm đường bộ thường thiếu ánh sáng và tầm nhìn hạn chế. Ảnh minh hoạ

Khi di chuyển trong hầm đường bộ với môi trường thiếu sáng và không gian hẹp, việc bật đèn chiếu sáng là quy định bắt buộc. Điều này được quy định trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện hành.

Cụ thể, Điều 26 luật này quy định rõ: "Người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn chiếu gần; người điều khiển xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng để báo hiệu...”

Theo khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng khi chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần (đèn cốt).

Như vậy, khi đi vào hầm đường bộ, nếu tài xế không bật đèn hoặc kể cả bật đèn nhưng để ở chế độ chiếu xa (đèn pha) đều có thể bị phạt đến 1 triệu đồng.

Trường hợp không bật đèn chiếu sáng đúng cách gây tai nạn giao thông trong hầm đường bộ, tài xế có thể bị phạt từ 20-22 triệu đồng (theo Điều 10, Nghị định 168), đồng thời bị trừ 10 điểm trên GPLX.

Quên bật đèn khi đi vào hầm khiến tầm nhìn hạn chế, thiếu an toàn. Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Các chuyên gia khuyến cáo, tài xế nên hình thành thói quen bật đèn chiếu gần khi đi vào hầm đường bộ, bất kể ngày hay đêm. Điều này vừa đúng luật, vừa đảm bảo an toàn quan sát và giúp các phương tiện khác dễ nhận diện.

Ngoài ra, các khu vực như hầm chung cư hay trung tâm thương mại, nơi có ảnh sáng yếu cũng là nơi nên bật đèn chiếu sáng giống như trong hầm đường bộ để đảm bảo an toàn.

Việc bật đèn không chỉ để “nhìn đường” mà còn là cách để “được nhìn thấy” – một nguyên tắc quan trọng trong giao thông.

Nên để chế độ Auto để đèn tự bật sáng ở chế độ chiếu gần khi vào hầm đường bộ. Ảnh minh hoạ: HVN

Để tránh quên, nhiều xe đời mới hiện nay đã có chế độ "Auto" trên công tắc đèn; việc kích hoạt sẵn sẽ chế độ này giúp hệ thống tự bật đèn ở chế độ chiếu sáng gần khi vào vùng tối, qua đó hạn chế nguy cơ vi phạm và tránh “mất tiền oan” vì lỗi đơn giản.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!