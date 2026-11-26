Nvidia yêu cầu các đối tác sản xuất ngừng vận chuyển máy chủ tích hợp chip AI của hãng đến 4 quốc gia Đông Nam Á sau khi Mỹ áp dụng các quy định kiểm soát xuất khẩu mới.

Động thái này của Nvidia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung chip AI tại Đông Nam Á, trong bối cảnh Washington tăng cường ngăn chặn công nghệ bán dẫn tiên tiến chảy sang Trung Quốc.

Nvidia yêu cầu Dell và Supermicro dừng giao máy chủ đến Đông Nam Á

Theo Financial Times, Nvidia đã thông báo với các đối tác sản xuất về việc tạm dừng vận chuyển những máy chủ có tích hợp chip của hãng đến bốn quốc gia Đông Nam Á gồm Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia.

Nvidia đã thông báo với các đối tác sản xuất về việc tạm dừng vận chuyển những máy chủ có tích hợp chip của hãng đến bốn quốc gia Đông Nam Á.

Quyết định này được đưa ra sau khi các biện pháp hạn chế xuất khẩu mới của Mỹ có hiệu lực từ tuần trước. Theo quy định mới, những lô hàng chip tiên tiến xuất khẩu đến một số quốc gia Đông Nam Á phải được cơ quan chức năng Mỹ cấp phép. Đây là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm bịt các tuyến đường trung chuyển mà những doanh nghiệp Trung Quốc được cho là đang sử dụng để tiếp cận chip AI tiên tiến.

Theo nguồn tin của Financial Times, các đối tác sản xuất của Nvidia, trong đó có Dell và Supermicro, đã thông báo với khách hàng tại bốn quốc gia nói trên rằng Nvidia không cho phép vận chuyển các đơn hàng máy chủ có sử dụng chip của hãng.

Dell và Supermicro là những doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng máy chủ AI. Hai công ty này tích hợp bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia vào các hệ thống máy chủ hoàn chỉnh, sau đó cung cấp cho những khách hàng có nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu và triển khai hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Việc Nvidia yêu cầu ngừng giao hàng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp đang đầu tư vào năng lực tính toán AI tại Đông Nam Á, khu vực ngày càng thu hút dòng vốn lớn vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán đám mây.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ lệnh dừng vận chuyển này chỉ mang tính tạm thời hay sẽ kéo dài. Financial Times dẫn lời ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Nvidia cùng các đối tác đang tìm cách đáp ứng những yêu cầu tuân thủ mới theo quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Mỹ siết chip AI, lo ngại Đông Nam Á trở thành tuyến trung chuyển sang Trung Quốc

Các quy định mới cho thấy Washington đang gia tăng sức ép nhằm kiểm soát chặt hơn dòng chảy chip bán dẫn tiên tiến trên toàn cầu, đặc biệt là những sản phẩm có khả năng phục vụ quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Mỹ liên tục mở rộng các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến, đặc biệt là những dòng GPU hiệu năng cao của Nvidia. Mục tiêu là ngăn Trung Quốc tiếp cận các công nghệ tính toán có thể được sử dụng trong những lĩnh vực chiến lược, từ AI, siêu máy tính đến các ứng dụng quân sự.

Jensen Huang vừa trở lại với ghế CEO Nvidia. Ảnh: New York Times

Tuy nhiên, việc kiểm soát trực tiếp hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc không phải lúc nào cũng đủ để ngăn chặn nguồn cung. Các tuyến thương mại thông qua bên thứ ba và những quốc gia trung gian đang trở thành vấn đề khiến giới chức Mỹ đặc biệt quan tâm.

Đông Nam Á nằm trong nhóm khu vực được Washington chú ý do vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng công nghệ, hoạt động điện toán đám mây và phát triển trung tâm dữ liệu. Những quốc gia như Singapore và Malaysia đang thu hút nhiều dự án hạ tầng số quy mô lớn, đồng thời có vị trí quan trọng trong mạng lưới sản xuất và phân phối thiết bị công nghệ toàn cầu.

Việc áp dụng yêu cầu cấp phép đối với chip tiên tiến xuất khẩu đến một số thị trường trong khu vực cho thấy Mỹ muốn kiểm soát không chỉ điểm đến cuối cùng mà cả những tuyến đường có nguy cơ bị lợi dụng để chuyển công nghệ sang Trung Quốc.

Đáng chú ý, quy định mới của Bộ Thương mại Mỹ được công bố chỉ vài ngày sau khi CEO Nvidia Jensen Huang từ chức, trong bối cảnh xuất hiện những thông tin liên quan đến mối quan hệ ngoài luồng của ông với một phụ nữ bị nghi là điệp viên Trung Quốc, người từng làm việc tại Megaspeed, công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore.

Tuy nhiên, ngày 23/11, hội đồng quản trị Nvidia đã quyết định đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO, khép lại giai đoạn biến động ngắn ngủi liên quan đến vị trí lãnh đạo cao nhất của tập đoàn.

Megaspeed cũng là một đối tác của Nvidia, hoạt động trong lĩnh vực cho thuê năng lực tính toán tại các trung tâm dữ liệu. Công ty này đang trở thành tâm điểm chú ý trước những nghi vấn liên quan đến khả năng chuyển hướng trái phép các chip AI tiên tiến sang Trung Quốc.

Đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với Nvidia, bởi hãng không chỉ phải duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường chip AI mà còn phải bảo đảm hoạt động kinh doanh tuân thủ những quy định xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt của Mỹ.

(Theo Financial Times, CNBC, Yahoo Finance)