Tại sự kiện 3DEXPERIENCE World diễn ra ở Houston (Mỹ) ngày 3/2, Nvidia và Dassault Systèmes công bố quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn.

Hai bên sẽ xây dựng một kiến trúc AI công nghiệp chung, kết hợp công nghệ Bản sao số (Virtual Twin) của Dassault Systèmes và hạ tầng tính toán hiệu suất cao của Nvidia.

Khác với các AI tạo sinh thông thường, nền tảng này tập trung vào "AI vật lý" - trí tuệ nhân tạo được xây dựng trên các quy luật khoa học và tri thức công nghiệp.

Hệ thống cho phép các mô hình số mô phỏng chính xác thế giới thực, giúp AI trở thành hạ tầng cốt lõi thay vì chỉ là các ứng dụng riêng lẻ.

Theo ông Pascal Daloz, CEO Dassault Systèmes, trí tuệ nhân tạo không chỉ giới hạn ở khả năng dự đoán hay tạo nội dung, mà còn có thể thấu hiểu thế giới thực.

"Khi AI được phát triển dựa trên nền tảng khoa học, vật lý và tri thức công nghiệp đã được kiểm chứng, công nghệ này sẽ trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sức sáng tạo của con người", ông nhấn mạnh.

Ông Jensen Huang, CEO Nvidia, nhận định AI vật lý là hướng đi tiếp theo của trí tuệ nhân tạo. "Cùng với Dassault Systèmes, chúng tôi kết hợp kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thập kỷ trong lĩnh vực công nghiệp với các nền tảng AI và Omniverse của NVIDIA, qua đó góp phần đổi mới cách thức làm việc của hàng triệu nhà nghiên cứu, nhà thiết kế và kỹ sư trong việc xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp quy mô lớn trên toàn cầu", ông chia sẻ.

CEO Dassault Systèmes Pascal Daloz (trái) và CEO Nvidia Jensen Huang công bố hợp tác chiến lược dài hạn. Ảnh: Dassault Systèmes

Trong khuôn khổ hợp tác, thương hiệu Outscale của Dassault Systèmes sẽ phát triển các "nhà máy AI" trên ba châu lục. Các cơ sở này khai thác hạ tầng mới nhất của Nvidia để vận hành các mô hình AI trên nền tảng 3DEXPERIENCE, đồng thời đảm bảo quyền riêng tư và chủ quyền dữ liệu cho khách hàng.

Nền tảng mới được kỳ vọng tạo đột phá trong ba lĩnh vực chính: Y sinh và vật liệu (rút ngắn thời gian nghiên cứu phân tử và vật liệu mới thông qua nền tảng BioNeMo), kỹ thuật (sử dụng AI để dự báo đặc tính vật lý và kết quả mô phỏng nhanh hơn, chính xác hơn) và sản xuất (tích hợp AI vật lý vào các hệ thống sản xuất toàn cầu, hướng tới các nhà máy tự chủ được điều khiển hoàn toàn bằng phần mềm).

Ngoài ra, sự hợp tác này còn ra mắt các "trợ lý ảo tác nhân" (agentic AI). Những cộng sự ảo này có khả năng hiểu bối cảnh công nghiệp chuyên sâu, hỗ trợ kỹ sư ra quyết định dựa trên các phân tích dữ liệu thực tế.

Hiện nhiều doanh nghiệp lớn như hãng xe điện Lucid, tập đoàn thực phẩm Bel Group hay Omron đã bắt đầu ứng dụng giải pháp từ liên minh này.

Ông Vivek Attaluri, Phó chủ tịch Lucid, cho biết việc ứng dụng bản sao số dựa trên AI giúp hãng rút ngắn đáng kể thời gian từ ý tưởng đến sản xuất xe điện mà vẫn đảm bảo độ chính xác.

Trong cuộc họp báo trước sự kiện, bà Florence Hu, Phó chủ tịch điều hành của Dassault Systèmes, cho biết bản sao ảo trong nền tảng này không chỉ là một mô hình 3D đơn thuần.

Ví dụ, với một nhà sản xuất máy bay, hệ thống có thể mô phỏng nhiệt động lực học, áp lực và hiệu suất động cơ trong điều kiện bay thực tế trước khi có bất kỳ nguyên mẫu vật lý nào.

Tại Việt Nam, ngày 8/1, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp với Tập đoàn Dassault Systèmes đã khai trương Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence - COE) về Trí tuệ nhân tạo và Bản sao số.

Sự kiện đặt nền móng cho việc xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam dựa trên các công nghệ bản sao ảo của Dassault Systèmes.

Ban đầu tập trung vào lĩnh vực hàng không vũ trụ, COE sẽ mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn, vận tải và các mô hình di chuyển.

Thông qua trung tâm, sinh viên và các chuyên gia trong ngành sẽ tiếp cận những thực tiễn tốt nhất của ngành dựa trên nền tảng 3DEXPERIENCE của Dassault Systèmes.