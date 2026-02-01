Kỹ sư ngừng viết mã thủ công

Tại Anthropic - phòng thí nghiệm AI đang xây dựng những mô hình tiên tiến nhất thế giới, các kỹ sư không còn trực tiếp viết mã (code) sản phẩm mà giao phó hoàn toàn cho trí tuệ nhân tạo (AI). Boris Cherny, người đứng đầu dự án Claude Code của Anthropic thông báo đã hơn hai tháng qua ông không tự viết một dòng mã nào.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Cherny khẳng định 100% mã nguồn hiện tại của ông do công cụ Claude Code và mô hình Opus 4.5 viết. Trên toàn công ty, tỷ lệ này cũng đạt mức "gần như 100%". Cherny cho biết ông đã gửi đi hàng chục pull request (đề xuất thay đổi mã nguồn) mỗi ngày mà không cần chỉnh sửa thủ công.

Anthropic là một trong những công ty AI hàng đầu thế giới, nổi tiếng nhất với công cụ lập trình Claude Code. Ảnh: Shutterstock

Tuyên bố này tương đồng với chia sẻ của CEO Anthropic Dario Amodei tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới đầu tháng này. Ông dự báo chỉ trong 6 đến 12 tháng tới, ngành công nghiệp có thể chứng kiến AI đảm nhận phần lớn hoặc toàn bộ quy trình kỹ thuật phần mềm từ đầu đến cuối.

Không chỉ tại Anthropic, một nhà nghiên cứu ẩn danh nổi tiếng "Roon" của OpenAI cũng xác nhận trên X rằng ông đã dừng hoàn toàn việc viết mã thủ công. "Lập trình luôn là công việc tẻ nhạt... Tôi mừng vì điều đó đã kết thúc", nhà nghiên cứu này chia sẻ.

Thay đổi căn bản quy trình làm việc

Himanshu Tyagi, đồng sáng lập công ty mã nguồn mở Sentient, nhận định với tạp chí Fortune rằng cách con người xây dựng phần mềm đã thay đổi hoàn toàn. Ông dự đoán phần lớn mã nguồn trong 10 năm tới sẽ do AI viết và Claude Code là sản phẩm đột phá thúc đẩy xu hướng này.

Sự xuất hiện của Claude Code đã tạo nên cơn sốt trong giới kỹ thuật. Nhóm của Cherny thậm chí đã xây dựng "Cowork" - một tác nhân quản lý tệp tin dành cho người không biết lập trình - chỉ trong khoảng một tuần rưỡi nhờ chính sự hỗ trợ của công cụ này.

Theo Cherny, việc giải phóng khỏi các tác vụ viết mã tẻ nhạt giúp kỹ sư tập trung vào sự sáng tạo và tư duy về sản phẩm. Ông hiện dùng AI cho cả các công việc quản trị như tự động nhắn tin nhắc nhở đồng nghiệp trên Slack.

Việc tự động hóa quy trình lập trình đang đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của nghề kỹ sư phần mềm, đặc biệt là các vị trí cấp thấp (entry-level) vốn là nơi đào tạo nhân lực cho ngành. Dù các công ty công nghệ lập luận AI sẽ "dân chủ hóa" việc lập trình, thực tế cho thấy nhu cầu tuyển dụng kỹ sư mới ra trường đang giảm khi lượng mã do AI tạo ra tăng lên.

Chiến lược tuyển dụng tại Anthropic cũng đang thay đổi. Cherny cho biết đội ngũ của ông hiện ưu tiên tuyển những người có kỹ năng tổng quát thay vì chuyên gia sâu về một lĩnh vực do nhiều kỹ năng lập trình truyền thống không còn phù hợp khi làm việc với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Dù công nghệ hiện tại vẫn còn hạn chế như mắc lỗi khái niệm nhỏ hay làm phức tạp hóa mã nguồn, các chuyên gia tin rằng chất lượng sẽ sớm cải thiện. Cherny dự đoán xu hướng tự động hóa này sẽ sớm lan sang các công việc máy tính không liên quan đến lập trình trong vài tháng tới.

(Theo Fortune)