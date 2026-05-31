Nvidia, Microsoft và Arm đồng loạt đăng tải thông điệp "A New Era of PC" (Một kỷ nguyên PC mới) kèm tọa độ địa lý của Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) trên nền tảng X.

Động thái phối hợp này khiến thị trường đồn đoán về những công bố của ba công ty tại triển lãm Computex 2026 sẽ diễn ra vào tuần tới.

Microsoft, Nvidia, ARM cùng đăng thông điệp "Kỷ nguyên PC mới". Ảnh: Du Lam

Theo giới quan sát, Nvidia đã nỗ lực thâm nhập thị trường máy tính cá nhân Windows dựa trên kiến trúc Arm trong nhiều năm, nhưng hãng vẫn thiếu vắng nền tảng dành cho laptop.

Năm ngoái, Nvidia ra mắt DGX Spark, mẫu máy tính để bàn AI nhỏ nhất thế giới, được xây dựng trên nền tảng N1X với siêu chip GB10, mạng ConnectX-7 tốc độ 200Gb/s, công nghệ NVLink-C2C và 128GB bộ nhớ hệ thống hợp nhất.

Phiên bản laptop của nền tảng N1 và N1X ban đầu dự kiến ra mắt giữa năm 2025 nhưng đã bị lùi sang năm 2026 và chưa được tung ra thị trường.

Với việc sự kiện Nvidia GTC Đài Bắc và Computex cùng diễn ra vào đầu tháng 6, thị trường kỳ vọng nền tảng laptop này sẽ chính thức trình làng, biến bài đăng phối hợp kể trên thành một màn đếm ngược.

Bước tiến của Nvidia vào thị trường PC Windows nền tảng Arm đặt hãng vào thế đối đầu trực tiếp với Intel và AMD lần đầu tiên sau nhiều năm, vực dậy phân khúc Windows trên Arm vốn đang chật vật tìm chỗ đứng.

Mặc dù tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và giá cả tăng cao là những trở ngại ngắn hạn, Nvidia rõ ràng đã quyết định đây là thời điểm thích hợp để hành động.

Theo báo cáo từ Axios, Nvidia và Microsoft dự kiến ra mắt các mẫu PC Windows đầu tiên sử dụng chip Nvidia làm bộ vi xử lý chính vào tuần tới, bao gồm dòng Surface của Microsoft và các hãng phần cứng khác như Dell.

Nỗ lực chuyển đổi sang các dòng chip tiết kiệm pin của Microsoft trước đây chưa thể tạo ra sự bùng nổ doanh số, trong khi đối thủ chính là Apple vẫn đang tiếp tục gặt hái thành công với các mẫu MacBook sử dụng vi xử lý tự sản xuất.

(Theo Digitimes, Axios)