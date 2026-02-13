XEM CLIP:

Ngày 13/2, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt trường hợp ô tô “nhồi nhét” khách chạy tuyến Tuyên Quang - Bắc Ninh.

Cụ thể, sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT về việc xử lý thông tin phản ánh qua Zalo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã dừng kiểm tra ô tô khách mang biển số 23C-045.XX tại khu vực Trạm thu phí cao tốc Nội Bài – Lào Cai (TP Hà Nội).

Lực lượng CSGT kiểm tra ô tô khách mang biển số 23C-045.XX. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển phương tiện là Lý Văn Đ. (SN 1986, trú tại Tuyên Quang); trên ô tô 45 chỗ có 83 hành khách, tức là xe chở quá 38 người so với quy định.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế Lý Văn Đ. về hành vi điều khiển xe khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km chở quá số người được phép chở của phương tiện. Với hành vi này, tài xế Đ. bị phạt 57 triệu đồng, bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Đồng thời, chủ phương tiện là HTX thương mại dịch vụ T.P2 (có trụ sở tại phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) cũng bị lập biên bản xử phạt về hành vi để người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Với lỗi này, chủ phương tiện bị phạt 150 triệu đồng và bị tước phù hiệu tuyến cố định 2 tháng.

Tổng số tiền phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 207 triệu đồng.

Ngoài ra, CSGT buộc chủ phương tiện bố trí ô tô khác để chở số hành khách vượt quá quy định.

Hành khách được chuyển sang phương tiện khác. Ảnh: CACC

Theo Chỉ huy Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, người dân có thể thông tin trường hợp chủ xe “nhồi nhét”, thu sai giá vé đến đường dây nóng của Cục CSGT, hoặc gửi phản ánh qua các ứng dụng VNeTraffic, VNeID... để được giải quyết kịp thời.