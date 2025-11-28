Chiều 28/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô tại một garage sửa xe ở phường Long Trường.

Hiện trường vụ cháy ô tô 5 chỗ. Ảnh: ĐX

Khoảng 10h30 cùng ngày, xe ô tô 5 chỗ đậu trong garage trên đường Nguyễn Duy Trinh bất ngờ phát hỏa.

Nhân chứng cho biết khi lửa vừa bùng lên, các nhân viên garage tìm cách dập nhưng không thành do đám cháy lan nhanh.

Trước nguy cơ cháy lan sang các phương tiện khác và toàn bộ khu vực, nhiều người hợp lực đẩy ô tô ra ngoài. Tuy nhiên, vừa được đưa ra đường, ngọn lửa tiếp tục bùng mạnh, bao trùm chiếc xe và tạo cột khói nghi ngút.

Ô tô bị thiêu rụi. Ảnh: HC

Lực lượng PCCC&CNCH (Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường Long Trường nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy. Tuy nhiên, ô tô 5 chỗ đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.