Đến hơn 9h30 sáng nay (23/11), lực lượng chức năng phường Tân Thới Hiệp cùng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một nhà xưởng trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng với lửa đỏ rực kèm cột khói bốc nghi ngút. Ảnh: HG

Vào khoảng 5h sáng, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông trên đường HT44, phường Tân Thới Hiệp, khiến người dân hoảng loạn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ bên trong nhà xưởng, lan nhanh và tạo ra sức nóng dữ dội.

Người dân hô hoán, dùng bình chữa cháy mini khống chế lửa nhưng bất thành do đám cháy lan rộng. Lo ngại ngọn lửa bùng sang nhà dân lân cận, nhiều người nhanh chóng hỗ trợ nhau di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm trong lúc chờ lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Lực lượng triển khai dập lửa từ nhiều hướng, tập trung ngăn cháy lan sang các công trình bên cạnh nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Nhà xưởng tan hoang sau vụ cháy. Ảnh: HC

Vụ cháy làm nhà xưởng đổ sập, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Ảnh: HC

Đến khoảng 6h, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy không có thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bên trong nhà xưởng bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng làm rõ.