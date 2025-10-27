Tối 27/10, Khu Quản lý Đường bộ 3 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng) vừa xảy ra vụ sạt lở taluy dương khiến giao thông tắc hoàn toàn.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, một ô tô 7 chỗ màu trắng đang di chuyển trên tuyến thì bất ngờ bị đất đá từ taluy dương sạt xuống, vùi lấp. Hai người mắc kẹt bên trong may mắn được lực lượng chức năng cứu thoát kịp thời.

Ô tô 7 chỗ bị đất đá sạt lở vùi lấp trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: N.X

Nhận tin báo, Khu Quản lý Đường bộ 3 đã phối hợp với CCSGT Công an TP Đà Nẵng triển khai lực lượng cứu hộ, kéo chiếc xe ra khỏi khu vực sạt lở và hỗ trợ hai nạn nhân di chuyển về khu vực an toàn tại ngã ba Làng Hồi, xã Khâm Đức.

Ô tô 7 chỗ được đưa ra khỏi khu vực sạt lở. Ảnh: N.X

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, tại thôn 2, xã Phước Thành (Đà Nẵng), một chiếc xe tải của hộ tiểu thương Q.L. (trú xã Khâm Đức) đang trên đường từ Phước Thành về Khâm Đức thì gặp sạt lở. Khi xe đi đến đoạn dốc núi, hàng trăm khối đất, đá bất ngờ đổ ập xuống, vùi lấp hơn nửa thân xe. Rất may, tài xế kịp đạp cửa thoát ra ngoài an toàn.

Ngay sau đó, chính quyền xã Phước Thành huy động xe múc và lực lượng tại chỗ đến hiện trường để san gạt đất đá, cứu hộ phương tiện.

Hàng tấn đất đổ vùi lên chiếc xe tải, tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc. Ảnh V. Phức

Theo Khu Quản lý Đường bộ 3, trên toàn tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Đà Nẵng hiện có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt tại các vị trí Km1409+100, Km1406+600, Km1403+000 thuộc khu vực đèo Lò Xo nối TP Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi. Khối lượng đất đá tràn xuống lớn, chắn ngang mặt đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn suốt hai ngày qua, khiến hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai phương án khắc phục, song do thời tiết xấu và địa hình hiểm trở, việc thông tuyến vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.