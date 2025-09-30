Sáng 30/9, tại thôn Ma Lé, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, cuốn trôi một ngôi nhà.

Thông tin ban đầu, ngôi nhà bị sạt lở thuộc sở hữu anh Vàng Chá S. (43 tuổi). Gia đình anh Sò có 7 người sinh sống, trong đó 4 người mất tích gồm: Vàng Chá S., Hầu Thị D. (45 tuổi), Vàng Xuân H. (22 tuổi) và Vàng Minh H. (21 tuổi).

Sạt lở làm ngôi nhà của anh Vàng Chá S. bị cuốn trôi. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tìm kiếm người mất tích, di dời tài sản và hỗ trợ các hộ dân tránh khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến một số khu vực tại Tuyên Quang bị sạt lở và ngập sâu. Theo cơ quan khí tượng, mực nước sông Lô đang trên báo động 2, trong khi sông Gâm đã vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt và sạt lở tại nhiều nơi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tránh di chuyển qua vùng ngập, chủ động rời khỏi khu vực nguy hiểm và theo dõi các bản tin cảnh báo mưa lũ, xả lũ hồ Tuyên Quang để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.