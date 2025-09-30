XEM CLIP:

Chiều 30/9, xác nhận với PV VietNamNet, một lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng cho biết, vào 19h30 tối qua (29/9) một trận lũ đã quét qua nhà điều hành tại bản Néng, xã Đức Long (Cao Bằng) khiến 3 người bị mất tích.

Danh tính 3 nạn nhân đang mất tích gồm: Nguyễn Viết Trường (23 tuổi, trú TP Hà Nội); Đinh Thị Hải (36 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) và Lý Lê Anh Tú (22 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên).

Trận lũ quét qua nhà điều hành thi công hầm số 2, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khiến 3 người bị mất tích. Ảnh: ĐT

Tại hiện trường, bùn đất phủ kín trong nhà điều hành, các miếng ghép, cấu kiện của nhà đã bị hư hỏng.

Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trên.