Thông tin tại buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng (Cán bộ tuần tra Trạm CSGT Krông Búk, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk) về tội Không cứu giúp người bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy hiểm, ảnh hưởng tới tính mạng.

Công an tỉnh cũng đã ban hành quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Quang Hoàng.

Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, chủ trì họp báo. Ảnh: Hải Dương

Cũng trong buổi họp báo, Đại tá Võ Duy Tuấn đã công bố kết quả xác minh vụ tai nạn giao thông, xảy ra ngày 15/4/2026, tại Km 198+200, quốc lộ 29, thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, vào khoảng 11h20 ngày 15/4, ông Nguyễn Quang Hoàng - nguyên cán bộ Tổ tuần tra của Trạm CSGT Krông Búk, tuần tra trên tuyến đường quốc lộ 29 thuộc địa phận xã Pơng Drang và xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm này, ông Hoàng phát hiện anh Võ Đình Q. (SN 2008, trú tại buôn Cư Bang, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe gắn máy biển số 47AB- 325... đi ngang qua.

Nghi ngờ anh Q. vi phạm hành chính nhưng ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển xe mô tô đặc chủng của lực lượng CSGT đuổi theo phía sau anh Q.

Khi đến tại đoạn đường Km 198+200m Quốc lộ 29 thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, anh Q. không làm chủ được tay lái và tông vào mương thoát nước phía bên trái theo chiều từ quốc lộ 14 đến xã Ea Kiết.

Khi phát hiện anh Q. bị tai nạn giao thông, ông Hoàng không đến vị trí nơi anh Q. bị nạn để kiểm tra, cứu giúp mà quay xe đi về hướng ngược lại. Hậu quả, anh Q. tử vong trong khi đang cấp cứu chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo Công an Đắk Lắk, hành vi của ông Hoàng cấu thành tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng", quy định tại điểm a, b, khoản 2 Điều 132 Bộ luật Hình sự.