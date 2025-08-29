Thế giới chuẩn bị chứng kiến bước ngoặt giao thông khi Alef, startup có trụ sở tại San Mateo (Mỹ), chuẩn bị thử nghiệm ô tô bay tại hai sân bay Half Moon Bay và Hollister ở Silicon Valley. Đây là dòng xe có khả năng cất cánh thẳng đứng, được thiết kế để vận hành song song với các loại máy bay khác trong không phận.

Alef từng gây chú ý khi tung video phiên bản “Ultralight” của Model A nhảy qua một chiếc ô tô khác. Hiện tại, công ty sẽ bắt đầu thử nghiệm cách thức chiếc xe này hòa nhập với hệ thống không lưu, đồng thời nghiên cứu khả năng biến hai sân bay trên thành căn cứ cho đội xe bay trong tương lai.

Theo kế hoạch, Alef trước mắt sẽ thử nghiệm với Model Zero Ultralight, sau đó mở rộng sang các mẫu Model Zero khác và bản thương mại Model A. Trên website, công ty cho biết họ đã theo đuổi giấc mơ chế tạo ô tô bay trong gần một thập kỷ, với mục tiêu phát triển sản phẩm thương mại đầu tiên là Alef Model A.

Xe có thể lái trên đường, cất cánh thẳng đứng, hạ cánh thẳng đứng, cũng như cơ động cả trên không và mặt đất. Đặc biệt, Model A được xếp loại “ultralight”, nghĩa là Alef không cần chứng chỉ pháp lý phức tạp để vận hành, dù điều này kéo theo một số hạn chế như chỉ được bay ban ngày và không bay qua khu dân cư đông đúc.

Về tính năng, ô tô bay Alef hoàn toàn chạy điện, có tầm lái 200 dặm trên đường và 110 dặm trên không. Khi ra mắt nguyên mẫu năm 2022, Model A đã tạo nên làn sóng bàn luận mạnh mẽ trên mạng xã hội. Alef khẳng định: “Trung bình, ô tô bay Alef tiêu hao ít năng lượng hơn Tesla hoặc bất kỳ xe điện nào khác trong mỗi chuyến đi”.

CEO Alef Jim Dukhovny, nhấn mạnh Alef “trước hết và trên hết vẫn là một chiếc xe, sử dụng hạ tầng ô tô, mô hình kinh doanh ô tô và thị trường ô tô. Điểm mới mẻ nằm ở việc tích hợp xe vào hạ tầng hàng không và quản lý không lưu”.

Ông cho rằng việc thử nghiệm trong môi trường sân bay nhỏ, không có tháp điều khiển, sẽ giúp Alef, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), nhà điều hành sân bay và phi công đánh giá tiềm năng mở rộng quy mô trong tương lai.

Hiện Alef đã nhận hơn 3.300 đơn đặt trước cho mẫu xe bay hoàn toàn bằng điện, dự kiến có giá khoảng 300.000 USD. Khách hàng có thể đặt chỗ trên website với khoản cọc 150 USD hoặc trả 1.500 USD để được ưu tiên trong danh sách chờ.

Sự hợp tác giữa Alef và hai sân bay Silicon Valley không chỉ đánh dấu bước tiến của công ty mà còn mở đường cho khả năng hình thành các đội xe bay trong tương lai. Các thử nghiệm sắp tới hứa hẹn trình diễn không chỉ sự kết hợp giữa công nghệ ô tô và hàng không, mà còn là hệ thống an toàn ứng dụng AI tiên tiến, tương tự như trong xe tự lái.

(Theo Interesting Engineering)