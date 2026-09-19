Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc chiếc xe van chở học sinh bất ngờ chệch khỏi phần đường trên cao, lao qua một hàng cây xanh trước khi rơi xuống đường gom bên dưới tại Ghaziabad (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) vào sáng 17/9.

Đoạn video cho thấy chiếc xe đang di chuyển thì bất ngờ mất kiểm soát và lao khỏi đường. Một người đi bộ gần đó vội chạy tránh khi chiếc xe đâm gãy cây xanh rồi rơi xuống mặt đường sâu khoảng 2 mét phía dưới. Dù cú va chạm khá mạnh nhưng may mắn không học sinh nào trên xe bị thương sau vụ tai nạn.

Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 khi chiếc xe đang đưa học sinh tới một trường học ở khu vực Pratap Vihar. Chiếc xe van do tài xế Lakhan (35 tuổi) điều khiển.

Cảnh sát cho biết, phương tiện này không phải xe đưa đón học sinh do nhà trường quản lý mà là các phụ huynh đã tự thuê xe để đưa đón con em mình đến trường hàng ngày. Nguyên nhân khiến chiếc xe mất lái đang được cơ quan chức năng điều tra.

Ấn Độ là một trong những quốc gia có số vụ tai nạn giao thông đường bộ cao trên thế giới. Các nguyên nhân thường được đề cập gồm điều kiện đường sá chưa đảm bảo, lái xe thiếu an toàn, việc thực thi luật giao thông chưa hiệu quả và ý thức về an toàn giao thông còn hạn chế.

(Theo Newsflare)

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